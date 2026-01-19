Como consultar seu Bolsa Família pelo celular com segurança no Caixa Tem

O aplicativo Caixa Tem possibilita aos beneficiários do Bolsa Família consultar datas de pagamento e o saldo de forma segura. O programa social garante um valor mínimo de R$ 600 por família, e a ferramenta, disponível para celulares, concentra todas as informações.

O governo federal organiza os repasses com base no último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do responsável familiar. Para o ano de 2026, os pagamentos de janeiro, por exemplo, começam no dia 19 para quem tem o NIS final 1 e seguem em dias úteis até o final do mês.

Passo a passo para acessar o Bolsa Família no Caixa Tem

Usar o Caixa Tem é simples. A primeira etapa é garantir que você tenha a versão oficial do aplicativo, baixada diretamente da Google Play Store ou da App Store. Desconfie de links recebidos por mensagens ou redes sociais.

Depois de instalar, siga estas etapas:

Abra o aplicativo e clique em "Entrar no Caixa Tem".

Faça o login informando seu CPF e a senha numérica de seis dígitos. Caso seja seu primeiro acesso, será necessário fazer um cadastro rápido.

Na tela inicial , procure pela opção "Bolsa Família" ou "Extrato". Ali, você poderá ver o saldo disponível e as últimas movimentações.

Para ver as datas, procure pela opção "Calendário" ou "Informações", onde o cronograma completo de pagamentos do ano estará disponível.

Como se proteger de golpes e fraudes

A principal dica para proteger seus dados é nunca compartilhar sua senha ou o código de acesso que o aplicativo gera para autorizar transações.

A Caixa Econômica Federal não solicita senhas, dados pessoais ou fotos por e-mail, SMS ou WhatsApp. Qualquer comunicação que peça esse tipo de informação deve ser ignorada e apagada. Mantenha também o sistema operacional do seu celular sempre atualizado para se proteger contra vulnerabilidades que possam ser exploradas por criminosos.

Dicas para manter seu benefício em dia

Para garantir a continuidade do Bolsa Família, é crucial manter os dados do Cadastro Único (CadÚnico) atualizados. A revisão deve ocorrer no máximo a cada 24 meses ou sempre que houver mudanças na família, como endereço, renda ou nascimento de um filho, para evitar o bloqueio do benefício.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.