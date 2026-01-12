É dono de bar? 3 tipos de tecnologia que otimizam a gestão do negócio

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

Donos de bares enfrentam desafios constantes, como a pressão por custos e a busca por eficiência, cruciais para a saúde do negócio. Para navegar neste cenário, a tecnologia surge como uma aliada indispensável. Ferramentas digitais podem automatizar tarefas, reduzir desperdícios e liberar tempo para que o foco permaneça na qualidade do serviço e na experiência do cliente.

A boa notícia é que muitas dessas soluções estão na palma da mão, em aplicativos desenvolvidos para resolver os principais gargalos da operação de um bar. Desde o controle do que entra e sai do estoque até a organização das comandas, a digitalização dos processos ajuda a tomar decisões mais inteligentes e a aumentar a lucratividade.

Leia Mais

Confira três tipos de aplicativos que podem transformar sua rotina, modernizando a gestão do estabelecimento:

Gestão de estoque

Controlar o inventário é uma das tarefas mais complexas e importantes. Aplicativos focados em gestão de estoque permitem o monitoramento em tempo real de todas as bebidas e de insumos. A cada venda registrada no caixa, o sistema dá baixa automática nos ingredientes correspondentes. Isso evita surpresas desagradáveis, como a falta de um produto de alto giro durante o horário de pico.

Essas ferramentas também geram relatórios detalhados sobre o custo de mercadoria vendida (CMV) e identificam quais itens geram mais lucro. Com esses dados, é possível criar promoções mais eficazes e otimizar as compras com fornecedores, evitando capital parado em produtos com pouca saída.

Comanda eletrônica e Ponto de Venda (PDV)

O velho bloco de papel ficou para trás. Um sistema de ponto de venda com comanda eletrônica agiliza todo o atendimento. Os garçons anotam os pedidos diretamente em um smartphone ou tablet, e a solicitação é enviada instantaneamente para a cozinha ou para o bar. O resultado é uma redução drástica de erros e um serviço muito mais rápido.

Além de organizar o fluxo de pedidos, essas plataformas simplificam o fechamento da conta, permitindo dividir o valor entre os clientes e aceitar diversas formas de pagamento, como Pix e cartões por aproximação. A automação do caixa também facilita o controle financeiro diário.

Organização de escalas e equipe

Gerenciar a equipe pode ser um desafio, especialmente com a rotatividade do setor. Aplicativos de gestão de escalas simplificam a criação de horários de trabalho, o controle de horas e a comunicação com os funcionários. A plataforma permite que os colaboradores troquem turnos entre si com aprovação do gerente e recebam avisos importantes diretamente no celular.

Manter a organização das folgas, férias e horas extras em um só lugar economiza tempo administrativo e evita conflitos. Uma equipe bem informada e com uma escala clara tende a ser mais produtiva e engajada, refletindo positivamente no atendimento ao público.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.