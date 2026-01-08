Perdeu o celular com a CNH digital? Saiba como bloquear o acesso

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

Perder o celular ou ser vítima de um roubo já é uma grande dor de cabeça. A preocupação aumenta quando lembramos que documentos importantes, como a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Digital, estão armazenados no aparelho. A boa notícia é que existe uma forma simples e rápida de bloquear o acesso ao documento e proteger suas informações pessoais.

O bloqueio desvincula a CNH Digital do dispositivo perdido ou roubado, impedindo que terceiros acessem seus dados. O procedimento é feito de forma totalmente on-line, sem a necessidade de registrar um boletim de ocorrência previamente.

Para realizar o procedimento, é necessário ter uma conta Gov.br ativa com CPF e senha cadastrados. Isso garante agilidade para resolver a situação e ter mais tranquilidade.

Passo a passo para bloquear a CNH Digital

Para desativar o acesso ao documento, basta seguir algumas etapas simples usando qualquer computador ou outro smartphone com acesso à internet. O processo é feito através do Portal de Serviços da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran).

Confira como fazer:

scesse o Portal de Serviços da Senatran (portalservicos.senatran.serpro.gov.br); faça o login com sua conta Gov.br (CPF e senha); no menu principal, clique em 'Aplicativos' e depois selecione 'Carteira Digital de Trânsito (CDT) – Instalações'; o sistema exibirá uma lista com as instalações da Carteira Digital e o status de cada dispositivo. Identifique o celular perdido ou roubado e clique em 'Desconectar'; confirme a operação quando solicitado. Após a confirmação, o aplicativo será desconectado do celular antigo.

Ao realizar a desconexão, a CNH Digital fica imediatamente inacessível no aparelho anterior. Quando você tiver um novo celular em mãos, basta baixar o aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT) novamente e realizar o procedimento de ativação. O sistema pedirá uma nova validação, geralmente por meio de reconhecimento facial, para garantir a segurança e vincular o documento ao novo dispositivo.

É importante ressaltar que o bloqueio afeta apenas o acesso digital. Sua CNH física, caso a possua, continua válida e pode ser utilizada normalmente. O procedimento de desvinculação é uma camada extra de segurança para proteger sua identidade no ambiente digital.

