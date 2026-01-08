Assine
overlay
Início Tecnologia
Documento

Perdeu o celular com a CNH digital? Saiba como bloquear o acesso

Em caso de roubo ou perda do aparelho, é possível desvincular seus documentos digitais para proteger seus dados; veja o passo a passo de como fazer

Publicidade
Carregando...
Iris Aguiar
Iris Aguiar
Repórter
Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.
08/01/2026 16:51 - atualizado em 08/01/2026 16:51

compartilhe

SIGA
x
Perdeu o celular com a CNH digital? Saiba como bloquear o acesso
O gerenciamento da CNH Digital via smartphone exige atenção à segurança para evitar problemas em caso de perda ou roubo do aparelho. crédito: Freepik

Perder o celular ou ser vítima de um roubo já é uma grande dor de cabeça. A preocupação aumenta quando lembramos que documentos importantes, como a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Digital, estão armazenados no aparelho. A boa notícia é que existe uma forma simples e rápida de bloquear o acesso ao documento e proteger suas informações pessoais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O bloqueio desvincula a CNH Digital do dispositivo perdido ou roubado, impedindo que terceiros acessem seus dados. O procedimento é feito de forma totalmente on-line, sem a necessidade de registrar um boletim de ocorrência previamente.

Para realizar o procedimento, é necessário ter uma conta Gov.br ativa com CPF e senha cadastrados. Isso garante agilidade para resolver a situação e ter mais tranquilidade.

Leia Mais

Passo a passo para bloquear a CNH Digital

Para desativar o acesso ao documento, basta seguir algumas etapas simples usando qualquer computador ou outro smartphone com acesso à internet. O processo é feito através do Portal de Serviços da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran).

Confira como fazer:

  1. scesse o Portal de Serviços da Senatran (portalservicos.senatran.serpro.gov.br);

  2. faça o login com sua conta Gov.br (CPF e senha);

  3. no menu principal, clique em 'Aplicativos' e depois selecione 'Carteira Digital de Trânsito (CDT) – Instalações';

  4. o sistema exibirá uma lista com as instalações da Carteira Digital e o status de cada dispositivo. Identifique o celular perdido ou roubado e clique em 'Desconectar';

  5. confirme a operação quando solicitado. Após a confirmação, o aplicativo será desconectado do celular antigo.

Ao realizar a desconexão, a CNH Digital fica imediatamente inacessível no aparelho anterior. Quando você tiver um novo celular em mãos, basta baixar o aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT) novamente e realizar o procedimento de ativação. O sistema pedirá uma nova validação, geralmente por meio de reconhecimento facial, para garantir a segurança e vincular o documento ao novo dispositivo.

É importante ressaltar que o bloqueio afeta apenas o acesso digital. Sua CNH física, caso a possua, continua válida e pode ser utilizada normalmente. O procedimento de desvinculação é uma camada extra de segurança para proteger sua identidade no ambiente digital.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

cnh documento gov

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay