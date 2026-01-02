Cuidado com o golpe do PIS: como proteger seus dados e seu dinheiro

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

A expectativa pelo pagamento do abono salarial PIS/Pasep abre uma perigosa janela para a ação de criminosos. Anualmente, uma nova onda de golpes usa mensagens falsas enviadas por WhatsApp, SMS e e-mail para enganar trabalhadores e roubar dados pessoais e bancários. As fraudes se aproveitam da busca por informações sobre o calendário de pagamentos para atrair vítimas com promessas de saques antecipados ou valores extras a receber.

O método dos golpistas é quase sempre o mesmo. A pessoa recebe uma comunicação com um tom de urgência, informando sobre um suposto valor liberado do PIS. A mensagem contém um link que direciona para uma página falsa, projetada para se parecer com um portal oficial do governo ou de um banco.

Nesse site fraudulento, a vítima é incentivada a preencher um formulário com informações sensíveis, como CPF, data de nascimento, nome completo e, em alguns casos, até senhas de aplicativos bancários ou números de cartão de crédito. Com esses dados em mãos, os criminosos podem realizar transações financeiras, solicitar empréstimos ou usar as informações para outras atividades ilícitas.

Sinais de alerta para identificar o golpe do PIS

Reconhecer uma tentativa de fraude é o primeiro passo para se proteger. Fique atento a detalhes que entregam a má intenção por trás da mensagem. Desconfie sempre que encontrar as seguintes características:

Links suspeitos: Endereços oficiais do governo brasileiro sempre terminam em ".gov.br". Golpistas usam domínios com nomes parecidos, encurtadores de link ou terminações incomuns.

Solicitação de dados sigilosos: A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil não pedem senhas ou dados de cartões por mensagem ou e-mail.

Erros de português: Comunicações fraudulentas frequentemente contêm erros de gramática, digitação ou concordância, algo incomum em canais oficiais.

Senso de urgência: Frases como “clique agora”, “última oportunidade” ou “seu benefício vai expirar” são táticas para fazer a vítima agir por impulso.

Como consultar o abono salarial com segurança

Para verificar informações sobre o seu PIS/Pasep sem correr riscos, utilize exclusivamente os canais oficiais do governo. A consulta de valores, datas de pagamento e outros detalhes deve ser feita apenas por meios seguros. As principais plataformas são:

Aplicativo Carteira de Trabalho Digital: disponível para Android e iOS, é a forma mais completa e segura de acompanhar a situação do seu benefício;

Portal Gov.br : a plataforma que unifica os serviços digitais do governo federal também permite a consulta ao abono salarial;

Atendimento da Caixa (PIS): a consulta e movimentação podem ser feitas pelo aplicativo Caixa Tem, para tirar dúvidas, utilize o telefone de atendimento Caixa Cidadão no número 0800 726 0207;

Atendimento do Banco do Brasil (Pasep): oferece consulta pelo site oficial e pelos telefones 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 729 0001 (demais cidades).

O que fazer se você foi vítima do golpe

Caso você tenha caído no golpe e fornecido suas informações, é crucial agir rapidamente para minimizar os danos. Siga estes passos:

Registre um Boletim de Ocorrência: vá a uma delegacia de polícia ou faça o registro online. Isso é fundamental para documentar o crime;

Contate seu banco imediatamente: informe o ocorrido e solicite o bloqueio de cartões, contas e o cancelamento de transações suspeitas;

Altere todas as suas senhas: mude as senhas de aplicativos de bancos, e-mails e redes sociais, especialmente se você reutiliza senhas;

Monitore suas contas: fique de olho nos seus extratos bancários e faturas de cartão de crédito para identificar qualquer atividade incomum.

