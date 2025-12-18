Assine
CURIOSIDADES

O que significa o buraquinho no corpo da caneta e por que ele existe

Um furo pequeno, um efeito enorme; não é enfeite. É um detalhe pequeno que melhora a experiência de escrita

Matheus Nazario
Matheus Nazario
Repórter
18/12/2025

Quase todo mundo já reparou naquele pequeno buraquinho no corpo da caneta, geralmente perto da tampa ou na lateral. À primeira vista, ele parece um detalhe aleatório, mas não está ali por acaso. Esse furo tem funções importantes ligadas à segurança, ao desempenho da tinta e até à forma como a caneta é fabricada.

Para que serve o buraquinho no corpo da caneta?

Na prática, esse furo costuma cumprir mais de um papel ao mesmo tempo. Dependendo do modelo, ele pode ajudar a caneta a funcionar melhor no dia a dia e também tornar o produto mais seguro para uso em casa e na escola.

Em outras palavras, não é enfeite. É um detalhe pequeno que melhora a experiência de escrita, reduz falhas e, em certos casos, diminui riscos em situações de acidente.

Todos já nos pegamos, em algum momento de ociosidade, encarando aquele buraquinho que tem no corpo da caneta

O buraquinho tem função de segurança?

Sim, e essa é uma das razões mais conhecidas, principalmente em canetas com tampa. Se uma tampa for colocada na boca e acontecer uma ingestão acidental, um orifício pode permitir passagem de ar e reduzir o risco de sufocamento.

É por isso que muitas tampas e peças plásticas de canetas são pensadas para não vedar a respiração. Não elimina o perigo, mas diminui o risco e dá tempo para agir com mais rapidez.

Como esse furo ajuda a tinta a não falhar ou vazar?

Outro motivo importante tem a ver com pressão de ar. Mudanças de temperatura, transporte no carro em dias quentes e até variações de altitude podem alterar a pressão interna do tubo, empurrando tinta para fora ou dificultando o fluxo.

O buraquinho ajuda a equilibrar essa pressão, evitando a formação de vácuo e deixando a tinta fluir de forma mais constante. É uma daquelas soluções simples que impedem "surpresas" como manchas e escrita falhando do nada.

O Well Coelho explica, em seu canal do Tiktok, para que servem os furos na tampa e na lateral da famosa caneta Bic:

@well.coelho Por que a TAMPA da CANETA tem um FURO? ???? #150 #caneta #tampa #furo #bic #pressaoatmosferica #vocesabia #curiosidadesaleatorias #aprendanotiktok ? som original – Well.Coelho

Esse detalhe também influencia no conforto e no custo?

Em muitos projetos, o furo também contribui para reduzir material e peso. Em uma caneta só, parece irrelevante, mas em produção em grande volume a economia de plástico é significativa e pode deixar o produto mais leve na mão.

Além disso, ele pode colaborar com o design do corpo, a ventilação interna e o encaixe de peças. No fim, o buraquinho pode somar benefícios diferentes dependendo do tipo de caneta.

Para resumir, esse pequeno furo costuma estar ali por um conjunto de motivos, como:

  • reduzir riscos em acidentes com tampa
  • equilibrar pressão e evitar vazamentos
  • ajudar o fluxo da tinta a ficar mais estável
  • economizar material e deixar a caneta mais leve

