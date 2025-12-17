Como usar o app Carteira de Trabalho Digital para ver seu abono

Com o início dos pagamentos do abono salarial PIS/PASEP de 2026, muitos trabalhadores buscam formas de consultar o benefício. A maneira mais prática e segura de verificar datas, valores e quem tem direito é pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital, a ferramenta oficial do governo federal.

Disponível gratuitamente para celulares Android ou iOS, o aplicativo reúne as principais informações da vida profissional do cidadão em um único lugar.

Além de consultar o abono salarial, é possível visualizar todos os contratos de trabalho registrados, solicitar o seguro-desemprego e acompanhar outros dados importantes de forma centralizada e acessível.

Para quem ainda não utiliza o serviço, o acesso é feito com o login único da plataforma Gov.br, o mesmo usado para acessar outros serviços públicos digitais. A plataforma garante a segurança dos seus dados e a veracidade das informações exibidas, que são atualizadas diretamente dos sistemas governamentais.

Como consultar o abono salarial no aplicativo

O processo para verificar a situação do seu benefício é simples e leva poucos minutos. Siga o passo a passo abaixo para não ter dúvidas e conferir se você receberá o abono.

Baixe o aplicativo: procure por “Carteira de Trabalho Digital” na loja de aplicativos do seu celular (Google Play Store para Android ou App Store para iPhone) e faça a instalação. Certifique-se de baixar a versão desenvolvida pelo Governo do Brasil. Faça o login: abra o aplicativo e clique em “Entrar com gov.br”. Informe seu CPF e senha da conta Gov.br. Caso não tenha um cadastro, será preciso criá-lo no próprio site ou app do serviço. Acesse a área de benefícios: na tela inicial, procure pela opção “Benefícios” na barra do aplicativo e toque nela para prosseguir. Consulte o abono salarial: na nova tela, selecione a opção “Abono Salarial”. O sistema irá carregar suas informações e mostrar se você está habilitado para receber o benefício. Verifique os detalhes: caso tenha direito, a tela exibirá o valor a ser recebido, a data prevista para o depósito e o banco responsável pelo pagamento.

