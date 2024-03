Após uma hora e meia fora do ar, o Instagram e o Facebook voltaram a funcionar normalmente. Usuários compartilharam a notícia pelo X (antigo Twitter) após tentarem abrir as redes sociais.

No começo da tarde desta terça-feira (5/3), usuários das duas redes sociais relataram grande instabilidade ao acessar as plataformas.

Para alguns, o Facebook caiu de vez, deslogando contas e não funcionando em sua total capacidade. Já o Instagram, apareceu a mensagem "Não foi possível atualizar o feed". As reclamações no Twitter, contam com postagens em inglês e espanhol o que significa que o problema não era apenas em território brasileiro.

Segundo o site Downdetector, que avalia o número de notificações quando um site sai do ar, as primeiras reclamações sobre Instagram e Facebook ocorreram por volta de 12h30. Os sites ficaram uma hora e meia fora do ar até voltar a normalidade.

No X, o head de comunicação da Meta, Andy Stone confirmou que as redes voltaram a normalidade. "Hoje cedo, um problema técnico fez com que as pessoas tivessem dificuldade em acessar alguns de nossos serviços. Resolvemos o problema o mais rápido possível para todos os afetados e pedimos desculpas por qualquer inconveniente", afirmou.



Earlier today, a technical issue caused people to have difficulty accessing some of our services. We resolved the issue as quickly as possible for everyone who was impacted, and we apologize for any inconvenience. https://t.co/ybyyAZNAMn — Andy Stone (@andymstone) March 5, 2024