Usuários do Facebook e do Instagram reclamaram de problemas de instabilidade nas duas plataformas no começo da tarde desta terça-feira (5/3). A queda das redes sociais fez com que muitos usuários fossem ao X (antigo Twitter), comentar sobre o assunto.

Para alguns, o Facebook caiu de vez, deslogando contas e não funcionando em sua total capacidade. Já o Instagram, apareceu a mensagem "Não foi possível atualizar o feed". As reclamações no Twitter, contam com postagens em inglês e espanhol o que significa que o problema não é apenas em território brasileiro.

No X, a queda das plataformas figurou com vários termos nos assuntos mais comentados: "O Instagram", "Meu Facebook", "#Instagramdown", "#facebookdown", "Insta e facebook" e afins.

Até o momento, a Meta, empresa dona de ambas as plataformas, não se pronunciou sobre o caso. A reportagem tenta contato com a empresa para entender do que se trata o problema.

Veja algumas postagens sobre o tema:

Facebook e Instagram foram de arrasta pra cima... tio Markinho deve ter tropeçado no fios de novo ???? pic.twitter.com/9bQm1nXR81 — Eric Carraro (@carraro_eric) March 5, 2024

Facebook e Instagram en estos momentos!! pic.twitter.com/0jFOBCaIDe — Don pisteador (@don_pisteador) March 5, 2024

Facebook e instagram cairam e eu pensando que tinha sido hackeado kkkkkkkkkk pic.twitter.com/yFadhKh5ke — O Povo Tá Comentando (@povocomentando) March 5, 2024