crédito: Nima Sarikhani/Wildlife Photographer of the Year





Uma imagem impressionante de um jovem urso polar dormindo em um iceberg, feita pelo fotógrafo amador britânico Nima Sarikhani, foi eleita a vencedora do prêmio Wildlife Photographer of the Year People's Choice Award (Prêmio Escolha Popular de Fotógrafo de Vida Selvagem do Ano, em tradução livre).

"A imagem comovente e de tirar o fôlego de Sarikhani nos permite ver a beleza e a fragilidade do nosso planeta", disse Douglas Gurr, diretor do Museu de História Natural de Londres, na Inglaterra.

"A imagem instigante é um lembrete claro do vínculo entre um animal e seu habitat e serve como uma representação visual dos impactos negativos das mudanças climáticas e da perda de habitat."

Sarikhani fez a imagem depois de três dias procurando ursos polares em meio à espessa neblina do arquipélago norueguês de Svalbard.

Os fotógrafos da vida selvagem e os fãs da natureza de todo o mundo foram convidados a votar a partir de uma seleção de 25 imagens.

Quatro outros finalistas de destaque foram classificados pelo prêmio como "altamente elogiado".

'A Tartaruga Feliz' de Tzahi Finkelstein

Tzahi Finkelstein/WPY

Finkelstein estava posicionado em seu esconderijo fotografando pássaros costeiros quando avistou uma tartaruga dos Balcãs caminhando em águas rasas.

A libélula pousou inesperadamente no nariz da tartaruga e ele capturou o momento.

'Murmuros de Estorninhos' por Daniel Densescu

DANIEL DENCESCU/WPY

Dencescu passou horas seguindo pássaros estorninhos pela cidade e subúrbios de Roma, na Itália.

Finalmente, em um dia sem nuvens de inverno, o bando tomou a forma de um pássaro gigante.

'Paternidade Compartilhada' por Mark Boyd

Mark Boyd/WPY

As grandes felinas partiram para caçar na noite anterior, deixando os cinco filhotes do bando escondidos durante a noite em densos arbustos.

Retornando de sua missão mal sucedida, elas chamaram os filhotes para a pastagem aberta e começaram a cuidar deles.

'Geleias de Aurora' de Audun Rikardsen

Audun Rikardsen/WPY

As águas-vivas lunares enxameiam nas águas frias do outono de um fiorde nos arredores de Tromsø, no norte da Noruega, iluminadas pela aurora boreal.

Abrigando seu equipamento em uma caixa à prova d'água feita por ele mesmo, Audun utilizou uma única exposição, assim como seu próprio sistema para ajustar o foco e a abertura durante a exposição.

As cinco imagens serão exibidas online e na exposição que as acompanha no Museu de História Natural de Londres, até 30 de junho de 2024.

Todas as fotos têm os direitos autorais da Wildlife Photographer of the Year