Um novo significado

O Relatório Nacional sobre Demência, de 2024, estima que cerca de 1,8 milhão de pessoas convivem com a doença no Brasil. A previsão é que esse número possa triplicar até 2050, em razão do aumento da população idosa.

É comum que o diagnóstico de demência seja resumido apenas aos percalços da doença, e sim, eles existem. No entanto, isso não significa que não haja vida, afeto e significado após o diagnóstico. Essa é a perspectiva apresentada por Claudia Alves, gerontóloga e pedagoga que, durante 12 anos, esteve ao lado da mãe, Francisquinha, diagnosticada com Alzheimer. Antes da doença, a relação entre as duas não era marcada por grande proximidade afetiva, mas a rotina exaustiva de cuidado acabou se transformando em uma jornada de redescoberta e, sobretudo, de amor.

Em “O bom do Alzheimer - Como a doença da minha mãe foi a nossa cura”, lançamento da Editora Sextante, Claudia narra os altos e baixos de quem cuida, e também precisa aprender a cuidar de si. Em capítulos que se assemelham a uma conversa acolhedora, a autora compartilha a própria história e a trajetória de sua mãe, que não se encerra com os sinais da demência, e a forma como a relação familiar passou a se transformar a partir de 2010.

Entre a organização da casa, a busca por apoio emocional e a sobrecarga invisível que recai sobre muitas filhas e esposas, Claudia compartilha reflexões sobre limites, vínculos familiares e o papel essencial da leveza no cotidiano com a doença. Conhecida por seu perfil no Instagram (@obomdoalzheimer), a autora também utiliza o humor como uma ferramenta poderosa.

Além dos relatos pessoais, o livro aborda temas como a Diretiva Antecipada de Vontade (Testamento Vital) - documento no qual a pessoa expressa como deseja ser cuidada caso fique doente ou incapaz de tomar decisões, a formação de redes de apoio e a importância de educar filhos para que saibam cuidar no futuro.

“Honestamente, não faz diferença se ela sabe ou não que sou sua filha, porque ser filha é muito mais do que ouvir a palavra ‘filha’. Eu me sinto sua filha nos momentos em que ela me olha com um olhar amoroso de mãe, com uma profundidade que revela o amor que nos une”, aponta Claudia.

Galeria32.foto/Reprodução



Serviço

• Livro: O bom do Alzheimer

• Autora: Claudia Alves

• Editora: Sextante

• Páginas: 200

• Preço: R$ 30,53 (físico); R$ 26,19 (e-book)

• Onde encontrar: sextante.com.br; Amazon