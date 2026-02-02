Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

De acordo com dados da Fundação Hemominas, atualizados nessa última semana, quatro tipos sanguíneos estão em estado crítico e outros três em nível de alerta. Apenas um permanece em nível estável - cenário que reforça a importância da mobilização da população para a doação de sangue. Diante desse quadro, o centro de ensino Grau Técnico Venda Nova realiza, nesta quarta-feira (4/2), uma campanha de doação de sangue aberta à comunidade. A ação acontece das 8h às 16h, na própria unidade, localizada na Rua Padre Pedro Pinto, 1393. Para doar, o candidato não deve estar em jejum e precisa comparecer em plenas condições de saúde. Podem doar sangue pessoas entre 16 e 69 anos. Informações: (31) 98402-813/ 3234-1844.

Stefania Fernandes/Divulgação



Louca por gatos

Quando Gris e Poá chegaram à casa de Stefania Fernandes, ela não imaginava que dois gatinhos poderiam mudar tanto sua vida. A jornalista e documentarista, que nunca havia convivido com gatos, passou a observá-los com mais atenção. Em uma dessas ocasiões, enquanto chorava, Poá tocou suavemente seu rosto com a pata, como se tentasse enxugar suas lágrimas. Estaria ela projetando emoções humanas nos gatos ou havia, de fato, sentimentos compartilhados ali? Essa é uma das questões que Stefania procura responder em “A louca dos gatos”, podcast que investiga a relação entre humanos e seus pets - especialmente os felinos. A primeira temporada conta com seis episódios de aproximadamente 30 minutos cada. Com um enredo leve e investigativo, Stefania combina histórias reais com entrevistas com biólogas, veterinárias, consultoras em comportamento felino, terapeutas, psicanalistas e amantes de gatos. O resultado é um “documentário em áudio”, que reúne informação científica, reflexões emocionais e dicas práticas.

Stefania Fernandes/Divulgação



Maratona do Rio 2026

Para quem está começando no mundo das corridas, a Maratona do Rio abriu as vendas para as provas de 5km e 10km da edição de 2026. Como já é tradição, o evento acontece durante o feriado de Corpus Christi, entre 3 e 7 de junho, no Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro. Com foco em celebrar a corrida de rua em diferentes níveis, o festival conta ainda com as distâncias de 21km e 42km, além da prova Desafio Cidade Maravilhosa, voltada para atletas de elite: 21km, no dia 6, e 42km, no dia 7. As inscrições para essas etapas ainda não foram abertas. Na edição anterior, o evento reuniu cerca de 60 mil inscritos, sendo a maratona a prova com maior número de participantes. Informações: maratonadorio.com.br.

