Gangrena de Fournier: quais os primeiros sintomas e como é o tratamento
A infecção rara assusta, mas o diagnóstico precoce é a chave para a cura; entenda os sinais de alerta e os procedimentos médicos adotados
compartilheSIGA
A gangrena de Fournier é uma infecção rara, mas potencialmente fatal, que avança de forma rápida e agressiva. Trata-se de uma infecção bacteriana necrosante grave, que causa a morte dos tecidos moles. A condição afeta principalmente a região genital, períneo (área entre o ânus e os órgãos sexuais).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Embora possa atingir qualquer pessoa, é mais comum em indivíduos com condições que enfraquecem o sistema imunológico, como diabetes, desnutrição ou alcoolismo. A infecção geralmente começa a partir de uma lesão na pele ou de um foco infeccioso próximo, permitindo que diferentes tipos de bactérias se multipliquem rapidamente nos tecidos subcutâneos.
Leia Mais
-
Síndrome de Founier: infecção rara 'se alimenta das genitálias humanas'
-
Furúnculo pode matar? Os perigos da manipulação caseira da infecção
-
Quais são os primeiros sinais de alerta?
O diagnóstico precoce é o fator mais importante para um desfecho favorável, por isso é fundamental reconhecer os sintomas iniciais. A infecção costuma começar de maneira súbita, com sinais que evoluem em questão de horas. Fique atento a:
-
Dor intensa e desproporcional na região genital, períneo ou perianal.
-
Vermelhidão e inchaço que se espalham rapidamente pela área.
-
Febre alta, calafrios e uma sensação geral de mal-estar.
-
Forte odor na região.
Como é feito o tratamento?
O tratamento da gangrena de Fournier é imediato, exigindo internação hospitalar. A principal medida é uma cirurgia de emergência chamada desbridamento. Neste procedimento, o cirurgião remove todo o tecido necrosado para impedir que a infecção continue a se espalhar.
Em muitos casos, são necessários múltiplos procedimentos de desbridamento (em média duas a três cirurgias) para garantir a remoção completa da área afetada. O paciente também recebe doses elevadas de antibióticos de amplo espectro por via intravenosa para combater as diversas bactérias causadoras da doença.
A rapidez é essencial, pois mesmo com os avanços no tratamento, a taxa de mortalidade é de 23,2%, de acordo com o artigo “Síndrome de Fournier: análise dos fatores de mortalidade”, do Paulo de Azeredo Passos Candelária.
O atraso no diagnóstico aumenta significativamente o risco de complicações graves, como sepse (infecção generalizada) e falência de órgãos. Por isso, ao notar qualquer sintoma suspeito, a busca por atendimento médico de emergência deve ser imediata.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata