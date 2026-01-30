Gangrena de Fournier: quais os primeiros sintomas e como é o tratamento

A gangrena de Fournier é uma infecção rara, mas potencialmente fatal, que avança de forma rápida e agressiva. Trata-se de uma infecção bacteriana necrosante grave, que causa a morte dos tecidos moles. A condição afeta principalmente a região genital, períneo (área entre o ânus e os órgãos sexuais).

Embora possa atingir qualquer pessoa, é mais comum em indivíduos com condições que enfraquecem o sistema imunológico, como diabetes, desnutrição ou alcoolismo. A infecção geralmente começa a partir de uma lesão na pele ou de um foco infeccioso próximo, permitindo que diferentes tipos de bactérias se multipliquem rapidamente nos tecidos subcutâneos.

Quais são os primeiros sinais de alerta?

O diagnóstico precoce é o fator mais importante para um desfecho favorável, por isso é fundamental reconhecer os sintomas iniciais. A infecção costuma começar de maneira súbita, com sinais que evoluem em questão de horas. Fique atento a:

Dor intensa e desproporcional na região genital, períneo ou perianal.

Vermelhidão e inchaço que se espalham rapidamente pela área.

Febre alta, calafrios e uma sensação geral de mal-estar.

Forte odor na região.

Como é feito o tratamento?

O tratamento da gangrena de Fournier é imediato, exigindo internação hospitalar. A principal medida é uma cirurgia de emergência chamada desbridamento. Neste procedimento, o cirurgião remove todo o tecido necrosado para impedir que a infecção continue a se espalhar.

Em muitos casos, são necessários múltiplos procedimentos de desbridamento (em média duas a três cirurgias) para garantir a remoção completa da área afetada. O paciente também recebe doses elevadas de antibióticos de amplo espectro por via intravenosa para combater as diversas bactérias causadoras da doença.

A rapidez é essencial, pois mesmo com os avanços no tratamento, a taxa de mortalidade é de 23,2%, de acordo com o artigo “Síndrome de Fournier: análise dos fatores de mortalidade”, do Paulo de Azeredo Passos Candelária.

O atraso no diagnóstico aumenta significativamente o risco de complicações graves, como sepse (infecção generalizada) e falência de órgãos. Por isso, ao notar qualquer sintoma suspeito, a busca por atendimento médico de emergência deve ser imediata.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata