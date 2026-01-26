Escrita e neurodiversidade

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

No contexto do Janeiro Branco, mês dedicado à conscientização sobre a saúde mental, a poeta e arte-educadora Flávia Teodoro Alves lança “Toda reza é tentativa de telecinese”, livro que articula escrita, identidade e resistência a partir de vivências pessoais atravessadas por dimensões políticas. A obra parte do diagnóstico tardio de TDAH, autismo e altas habilidades, recebido pela autora aos 40 anos, e aborda de forma transversal temas como trabalho, feminismo e a desconstrução do amor romântico.

Reunindo 40 poemas escritos entre 2015 e 2022, um para cada ano de vida da autora até então, o livro compõe o que Flávia define como “a história do pós-ruína”. Os versos fragmentados operam como um diário afetivo e crítico, no qual a escrita se apresenta como ferramenta de elaboração das experiências, questionamento dos códigos sociais e desestabilização de sentidos cristalizados.

“Fui diagnosticada como autista com TDAH e altas habilidades aos 40 anos, pouco antes de lançar ‘Toda reza’. Durante o processo de escrita, eu ainda não tinha o diagnóstico fechado, mas há reflexos disso na minha produção que só consegui perceber depois. A literatura é um veículo para processar e compreender o que acontece comigo e à minha volta”, afirma a autora.

Segundo Flávia, a dificuldade em decodificar códigos sociais não ditos atravessa sua relação com o mundo e com a linguagem. “Escrevo sobre temas que me atravessam como enigmas que preciso decifrar para seguir em frente. A escrita é uma tática de sobrevivência, uma forma de descobrir, ou criar, o meu lugar no mundo.” O título do livro sintetiza essa proposta poética ao sugerir que toda reza, todo desejo, é uma tentativa simbólica de mover a realidade. “Enquanto o mundo que nos oferecerem for este, continuarei escrevendo para desestabilizá-lo a partir da linguagem”, completa.

A publicação marca ainda um momento importante na trajetória internacional da autora. A obra foi traduzida para o espanhol com o título “Toda oración es un intento de telequinesis”, por meio do programa de traduções da editora Caravana. Flávia acompanhou de perto o trabalho do tradutor Juan Balbin, em um esforço de preservar os sentidos e a potência poética dos textos originais.

Caravana Editorial/Divulgação

SERVIÇO

• Livro: Toda reza é tentativa de telecinese

• Autora: Flávia Teodoro Alves

• Editora: Caravana Editorial

• Páginas: 50

• Preço: R$ 50

• Onde encontrar: https://caravanagrupoeditorial.com.br/