Pets idosos

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

A classificação da fase sênior em cães e gatos varia de acordo com o porte e a espécie. Segundo a American Animal Hospital Association (AAHA), cães de raças pequenas e médias passam a ser considerados idosos entre os 9 e 12 anos, enquanto cães de raças grandes e gigantes entram nessa fase mais cedo, por volta dos 6 ou 7 anos. Já os gatos são classificados como geriátricos, em geral, a partir dos 10 anos de idade. Entre os primeiros sinais do envelhecimento estão a diminuição da disposição para brincadeiras e passeios, o aumento do tempo de sono e a dificuldade para se levantar. Também podem ocorrer mudanças no apetite, aumento da sede e, no caso dos gatos, redução na frequência de higienização da pelagem. Após a entrada na fase sênior, a recomendação é intensificar o acompanhamento veterinário, com check-ups a cada seis meses, no mínimo, ou conforme orientação profissional. A medida é fundamental para a detecção precoce de doenças crônicas, que muitas vezes evoluem de forma silenciosa.

Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Condição de deficiência

A fibromialgia é classificada como uma síndrome neurossensorial complexa, associada a alterações no processamento da dor pelo sistema nervoso central. Entre os principais sintomas estão dor musculoesquelética difusa, fadiga crônica, sono não reparador, alterações cognitivas e manifestações neurovegetativas. A partir deste mês, entra em vigor a Lei nº 15.176/2025, que reconhece oficialmente a fibromialgia como condição de deficiência (PCD) no Brasil. A medida amplia o debate sobre inclusão, acessibilidade e o reconhecimento social da dor crônica. De acordo com a Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR), cerca de 6 milhões de brasileiros convivem com a síndrome, com maior prevalência entre as mulheres. A nova legislação assegura proteção legal e acesso a direitos já previstos para outras deficiências, como cotas, isenções fiscais e aposentadoria, representando um avanço institucional significativo.

Ouro Verde/Divulgação

Corrida movimenta Lagoa Santa

Lagoa Santa (MG) será novamente palco da 5ª edição da Ouro Verde RUN, evento que já integra o calendário esportivo do município. A iniciativa reúne atletas profissionais e amadores, famílias e a comunidade em geral, com foco na promoção da atividade física, do bem-estar e da convivência social. A corrida acontece no dia 1º de fevereiro, na Praça Filipe Rodrigues, em frente à Orla da Lagoa. A programação inclui provas de 6,4 km e 12,8 km, caminhada de 3 km, corrida kids, além de uma arena com ativações e medalhas comemorativas. A entrega dos kits será realizada no bairro Alto Caiçara, em Belo Horizonte, e no bairro Vila Joana D’Arc, em Lagoa Santa. Mais informações estão disponíveis na plataforma Ticket Sport

