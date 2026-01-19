PARA GOSTAR DE LER

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

“Um convite para se conectar com o sagrado que habita cada indivíduo”. É assim que a jornalista e apresentadora Rita Batista resume a obra “A vida é um presente 2”. O novo livro amplia os conceitos apresentados no primeiro volume e compartilha textos milenares, técnicas de meditação e atividades práticas que ajudam o público leitor a desenvolver a habilidade de cocriar, junto ao Universo, a vida que deseja.

Esse novo volume amplia as possibilidades de reconexão consigo mesmo já abordadas na obra anterior, ao trazer novas frases afirmativas, salmos e decretos que reúnem sabedoria ancestral e ferramentas contemporâneas de desenvolvimento pessoal. Além disso, ao final dos textos, a autora disponibiliza exercícios práticos que podem ser incorporados à rotina diária, estimulando o perdão, a permissão e a projeção.

“Os mantras fazem parte da minha rotina diária. Comecei 2025 clamando para o universo, mantrando: ‘uma coisa muito boa vai acontecer comigo hoje, uma coisa muito boa vai acontecer através de mim hoje’. Desde então, tem acontecido. Funciona mesmo. As portas estão se abrindo no tempo certo, e as minhas metas estão sendo ultrapassadas. É o poder do pensamento, é acreditar”, compartilha Rita.

O poder do pensamento e da fé também é respaldado por estudos científicos. Pesquisas publicadas na revista “Psychological Reports (2012)” apontaram que os mantras ajudam a manter o foco e reduzem a dispersão mental, funcionando como uma âncora de atenção, semelhante à respiração na meditação mindfulness. Esse recurso é especialmente útil para pessoas com TDAH, sobrecarga mental ou transtornos de ansiedade, como é o caso de Rita, que revela como seus rituais com mantras a ajudam a desacelerar a rotina corrida.

Mesmo focados na espiritualidade, os mantras não possuem ligação direta com práticas religiosas específicas e podem ser utilizados por qualquer pessoa, independentemente da fé professada. Os benefícios, ainda que desvinculados da religiosidade, também têm comprovação científica. Segundo um estudo publicado na “Frontiers in Human Neuroscience (2016)”, a repetição de mantras, mesmo sem significado religioso, contribui para a redução da ansiedade e de pensamentos negativos repetitivos.

reprodução

• Livro: A vida é um presente 2



• Autora: Rita Batista



• Editora: Planeta I selo Academia



• Páginas: 144



• Preço: R$ 54,90 (físico) /R$ 39,90 (e-book)

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



• Onde encontrar: https://www.planetadelivros.com.br/; Amazon

