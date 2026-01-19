Importados, falsificados e ilegais

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Com o aumento do uso de medicamentos para obesidade e diabetes tipo 2, e, consequentemente, da circulação de produtos falsificados que colocam a saúde dos pacientes em risco, a farmacêutica Eli Lilly do Brasil lançou uma ferramenta gratuita de verificação on-line. A iniciativa ajuda pacientes a confirmarem a autenticidade do Mounjaro, única tirzepatida aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para o tratamento do diabetes tipo 2, controle crônico de peso e apneia obstrutiva do sono. Ao escanear o QR Code localizado na embalagem do produto, o LillyScan verifica se o número de série corresponde aos medicamentos oficialmente vendidos no Brasil. Além da verificação digital, os pacientes devem ficar atentos a outros indícios de falsificação ou manipulação irregular. O QR Code, por exemplo, deve estar claramente impresso e legível. Caso esteja borrado, ilegível ou ausente, isso pode indicar problemas na integridade do produto. Informações: https://scan.lilly.com/br.

Bruno Barrosh/Divulgação

Girl Power Run 2026

Nos últimos anos, a presença feminina nas corridas de rua vem crescendo de forma expressiva. De acordo com a pesquisa “Perfil do Atleta Brasileiro 2024”, realizada pela Ticket Sports, as mulheres já representam 49,9% das inscrições em eventos esportivos no país, praticamente alcançando a paridade com os homens. Inspirada nesse movimento, surgiu a Girl Power Run, uma corrida de rua exclusiva para o público feminino. Para muitas mulheres, a corrida é uma alternativa para lidar com questões físicas e emocionais, além de uma oportunidade para conhecer novas pessoas e trocar experiências. Em 2026, a corrida acontecerá em 10 cidades brasileiras, com percursos de 5 km e 10 km: São Paulo e Guarulhos (SP), Rio de Janeiro e Jacarepaguá (RJ), Belo Horizonte e Paracatu (MG), Belém (PA), Vitória (ES), São Luís (MA) e Brasília (DF). A primeira etapa já tem data marcada e será realizada em março, em São Paulo, em celebração ao Mês Internacional da Mulher. Informações: https://www.girlpowerseries.com.br/.

Joédson Alves/Agência Brasil

Caderneta da Pessoa Idosa

Uma nova versão da Caderneta da Pessoa Idosa já está disponível tanto para cidadãos quanto para profissionais de saúde. Segundo o Ministério da Saúde, o documento, que inclui registros de consultas, vacinas, medicamentos, resultados de exames, direitos da pessoa idosa, orientações sobre alimentação saudável, além de serviços e telefones úteis, passa agora a contemplar informações sobre saúde mental, prevenção da violência, cuidados paliativos e seguridade social. A atualização tem como objetivo tornar o material mais acessível, acolhedor e completo, fortalecendo seu papel como elo entre a pessoa idosa, seus familiares e as equipes de saúde. “Além de organizar o histórico clínico, o material agora incorpora novos elementos que levam em consideração a diversidade e a realidade social dos mais de 32 milhões de brasileiros com 60 anos ou mais”, destacou o ministério. A caderneta pode ser acessada em versão digital no site do Ministério da Saúde, com previsão de disponibilização, ainda neste ano, também no aplicativo Meu SUS Digital.