O chamado “Currículo Azul” surge como uma resposta à necessidade de educar cidadãos sobre a relação entre sociedade e oceano. A proposta visa inserir, de forma gradual, temas como mudanças climáticas, serviços ecossistêmicos marinhos, saberes tradicionais e consumo sustentável no ambiente escolar. É a partir desse contexto que a escritora de livros infantis Daniela Barretto Andolphi criou o livro “Mar de Música”. A obra busca ensinar, de maneira lúdica e musicada, formas de preservação da vida marinha às futuras gerações.



A publicação utiliza canções populares, como “Se essa rua fosse minha”, porém com letras adaptadas à temática do mar e dos oceanos, para transmitir valiosas lições de conscientização sobre a preservação do ambiente marinho e de suas riquezas. Segundo Daniela, “trabalhar o imaginário das crianças por meio da leitura aliada à música - que muitos pais conhecem de cor - facilita a compreensão do tema e contribui para a formação de pessoas mais conscientes sobre seu papel na preservação marinha”.



A iniciativa dialoga diretamente com os apelos da ONU durante a “Década dos Oceanos” (2021–2030), que recomenda o fortalecimento da alfabetização oceânica nas etapas formais de ensino, com o objetivo de formar cidadãos mais conscientes e preparados para a gestão costeira e marinha. Nesse cenário, destaca-se o fato de o Brasil ter sido reconhecido como o primeiro país do mundo a se comprometer oficialmente com a incorporação da Cultura Oceânica no currículo escolar nacional - um marco que, segundo órgãos públicos e instituições internacionais, transforma políticas experimentais e programas locais em uma estratégia de alcance nacional.



Pesquisas e revisões acadêmicas sobre alfabetização oceânica indicam que, embora o oceano seja decisivo para a regulação climática e a segurança alimentar, o conhecimento público sobre os processos marinhos e suas implicações socioambientais ainda é limitado, o que reforça a importância de uma educação formal bem estruturada.



Em períodos de férias, quando muitas famílias dispõem de mais tempo e podem aproveitar a proximidade com as praias, a leitura torna-se uma excelente recomendação. Para a autora, “a educação sobre o tema amplia a capacidade de engajamento em políticas costeiras e de conservação, e que programas escolares que valorizam práticas interdisciplinares têm maior impacto na transformação de atitudes e comportamentos”.

Editora Botocudos/Divulgação

Serviço



• Livro: Mar e música



• Autora: Daniela Barretto Andolphi



• Editora: Botocudos



• Páginas: 26



• Preço: R$ 69,90

• Onde encontrar: Amazon