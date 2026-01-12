Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

No segundo trimestre de 2026, corredores de todo o mundo poderão se inscrever na RUN X, o primeiro Campeonato Mundial de Esteira. O formato da competição permitirá que participantes desafiem atletas profissionais por meio de um ranking online em tempo real, com resultados verificados por esteiras conectadas ao Ecossistema Digital Technogym, empresa responsável pela iniciativa. A prova de 5 km busca redefinir o conceito de corrida ao eliminar barreiras geográficas e tornar um campeonato mundial de atletismo acessível em academias e centros esportivos. Para participar, o atleta deve estar matriculado em um estabelecimento conectado ao ecossistema, presente em mais de 50 mil academias e clubes esportivos distribuídos em 120 países. A final está prevista para o fim do ano e reunirá os atletas com as melhores classificações nas categorias feminina e masculina, que disputarão o título mundial de corrida em esteira. A competição contará com uma premiação total de 100 mil dólares, além de convites especiais para eventos da World Athletics Series.

Freepik

Escolha certa

Com as temperaturas mais elevadas e o aumento da exposição solar nesta temporada, o uso do protetor solar torna-se ainda mais essencial para proteger a pele contra os efeitos nocivos da radiação ultravioleta. Lorena Mesquita, professora de Dermatologia da Afya Ribeirão Preto, ressalta que a fotoproteção é uma medida de saúde pública. “É a barreira mais eficaz que temos para minimizar os danos à pele”, afirma. Por isso, a escolha do protetor solar ideal exige atenção a diversos fatores, como optar por marcas que ofereçam proteção de amplo espectro, capazes de bloquear tanto os raios UVA quanto os UVB, e selecionar um FPS adequado ao tempo de exposição ao sol. Para o uso diário, por exemplo, recomenda-se o fator 30, considerando também se a pessoa faz uso de ácidos faciais. Outro ponto importante é a textura do produto: fórmulas mais leves, em gel ou não comedogênicas, são indicadas para peles oleosas, enquanto protetores mais cremosos ou enriquecidos com hidratantes são ideais para peles secas.

Hospital da Baleia/Divulgação

Programa de Voluntariado 2026

O Hospital da Baleia está com inscrições abertas para o Programa de Voluntariado 2026. Ao longo do ano, três turmas de voluntários atuarão na instituição, vivenciando uma experiência de cuidado e atendimento humanizado. A iniciativa é voltada a pessoas que desejam doar tempo, atenção e conhecimento a pacientes, acompanhantes e profissionais do hospital, com o objetivo de fortalecer a humanização e a participação cidadã no cuidado com a saúde, por meio de ações solidárias e acolhedoras. Os voluntários participam de atividades como apoio emocional, ações culturais, educativas e de acolhimento, sempre de forma organizada e supervisionada. Antes de iniciar as atividades, todos passam por treinamento obrigatório. As inscrições são gratuitas e destinadas exclusivamente a maiores de 18 anos. Para mais informações: https://hospitaldabaleia.org.br/voluntarios/.