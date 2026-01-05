Estresse do fim do ano

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

O fim do ano é reconhecido por especialistas como o período mais crítico para a pele. A combinação de excesso de demandas, encerramento de ciclos, prazos acumulados, sobrecarga mental, férias das crianças, agenda social intensa e noites mal dormidas dispara uma resposta fisiológica que compromete diretamente a saúde da pele. O cortisol elevado, hormônio do estresse, desencadeia uma cascata fisiológica, como aumento na produção de sebo, que piora acne e causa inflamação; altera o pH da pele - favorecendo descamação e sensibilidade; aumenta melanogênese, que piora manchas e melasma; e acelera a queda de cabelo, interferindo no ciclo capilar. Somam-se a isso hábitos típicos de dezembro, festas, álcool, alterações de sono, alimentação desregulada, cria-se o cenário perfeito para o colapso cutâneo. Além dos protocolos clínicos, ajustes na rotina podem reduzir danos significativos: priorize sono de qualidade; incluia antioxidantes tópicos e orais (sob orientação profissional); hidrate a pele de forma consistente; e reduza o tempo de tela noturno.

Maratona em Floripa

Florianópolis (SC) será palco da 15ª Maratona Floripa, que acontece em 7 de junho de 2026, reunindo atletas de elite e amadores em percurso de 5km, 21km e 42km. O evento aposta em altimetria plana e condições climáticas amenas para corredores de todo o Brasil. Com temperaturas médias entre 14°C e 22 °C, umidade equilibrada e vento moderado, a capital catarinense torna-se um aliado para quem deseja bater recordes pessoais e buscar índices internacionais. O percurso foi desenhado para favorecer a performance, com trajeto plano, rápido e técnico. O maior percurso, 42 km, acontece com aproximadamente 80 % de seu percurso completamente plano e ao nível do mar, ou seja, ideal para quem busca recordes pessoais ou qualificações em provas internacionais. A largada acontece no Trapiche da Beira-Mar Norte, e o trajeto segue por cenários da orla, como as pontes Pedro Ivo Campos e Colombo Salles, a Avenida da Saudade e a Via Expressa Sul, um convite visual que transforma a corrida em uma experiência única. Informações: www.maratonafloripa.com.br/.

Cortes e barbas

O homem contemporâneo está cada vez mais atento ao seu visual e isso tem impactado diretamente nas escolhas de corte e estilo de barba. O conceito de grooming, que vai além da simples estética e envolve o cuidado diário com cabelo, barba e pele, é referência para quem busca uma imagem alinhada, moderna e com personalidade. A tendência atual aponta para cortes com volume no topo e laterais ajustadas, com textura natural e acabamentos bem estruturados. Nos salões, há um movimento claro de personalização: cada corte é adaptado ao formato do rosto e ao estilo de vida do cliente. A barba, antes vista como um acessório casual, agora também tem papel de protagonista no look. Essa combinação de cortes detalhados, colorações ousadas e grooming completo aponta para uma nova era onde estilo, autenticidade e autocuidado na estética masculina.