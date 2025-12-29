Complicações após afogamento: entenda o risco silencioso do verão

O aumento das atividades aquáticas no verão pode acender um alerta sobre incidentes na água que podem ser desconhecidos pela população. Diferente do afogamento que leva à morte imediata, o “afogamento secundário” (termo não oficial) pode se manifestar horas depois que a pessoa, especialmente uma criança, engoliu ou aspirou líquido.

Embora as expressões 'afogamento secundário' e 'afogamento seco' sejam populares, eles não são reconhecidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Desde 2002, a definição médica oficial é 'aspiração de líquido não corporal por submersão ou imersão'.

O que se chama popularmente de 'afogamento secundário' são, na verdade, complicações pulmonares que podem surgir após um episódio de quase afogamento.

Mesmo que a vítima tenha sido resgatada rapidamente e pareça estar bem, uma pequena quantidade de líquido pode ter entrado nos pulmões. Isso pode irritar o tecido pulmonar, causando inflamação e acúmulo de fluidos (edema pulmonar). O resultado é uma dificuldade crescente para respirar, que pode evoluir para uma condição grave se não for tratada a tempo.

O maior risco dessas complicações está na sua ação silenciosa. A pessoa sai da água, aparenta normalidade e os sintomas podem começar a surgir nas primeiras horas após o incidente, geralmente em até 8 hours, seja em piscinas, rios, lagos ou no mar.

Quais são os sinais de alerta?

É fundamental que pais e responsáveis fiquem atentos a qualquer mudança de comportamento após um susto na água, por menor que tenha sido. Os principais sintomas que exigem atenção médica imediata incluem:

Tosse persistente e que piora com o tempo.

Dificuldade para respirar ou respiração muito acelerada;

Espuma na boca e/ou nariz;

Não apresenta hipotensão/choque (pulso radial palpável)

Edema agudo de pulmão.

Ao notar qualquer um desses sinais, a recomendação é procurar um serviço de emergência o mais rápido possível. O diagnóstico precoce e o tratamento adequado, que geralmente envolve oxigênio e monitoramento, são essenciais para evitar complicações graves.

A prevenção passa pela supervisão constante de crianças perto da água, pelo uso de coletes salva-vidas em embarcações e pela orientação sobre os riscos de brincadeiras perigosas. Estar ciente dos sintomas de complicações respiratórias pós-afogamento é necessário para agir rápido e proteger vidas.

Este conteúdo tem caráter informativo. Em caso de emergência ou dúvidas sobre sintomas após episódio aquático, procure imediatamente um serviço médico.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.