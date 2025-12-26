Qual a fruta que pode regenerar o fígado?

Conhecida pelo seu sabor doce e levemente ácido, a nêspera, também conhecida como ameixa amarela, é uma fruta de origem asiática que vai muito além da sobremesa. Seus compostos bioativos têm chamado a atenção por seus potentes benefícios à saúde, especialmente na proteção e regeneração do fígado e no combate a processos inflamatórios no corpo.

Tanto a polpa da fruta quanto suas folhas e sementes concentram substâncias com ação antioxidante e anti-inflamatória. Por isso, a nêspera é estudada por sua capacidade de proteger as células contra danos, aliviar dores crônicas e fortalecer um dos órgãos mais importantes do nosso organismo.

A nêspera é uma fonte de flavonoides, ácidos fenólicos e carotenoides. Esses compostos agem na defesa das células, neutralizando a ação dos radicais livres, que são moléculas instáveis responsáveis pelo estresse oxidativo e pelo envelhecimento precoce.

Essa proteção celular ajuda a manter a saúde do corpo de forma geral. Estudos sobre os extratos da fruta também apontam um potencial na prevenção de doenças neurodegenerativas, reforçando seu valor terapêutico.

Ação anti-inflamatória e alívio de dores

As folhas da nespereira são especialmente valorizadas por suas propriedades anti-inflamatórias. Elas contêm triterpenos, como os ácidos ursólico e oleanólico, que ajudam a reduzir marcadores inflamatórios no organismo.

Essa característica torna o chá de suas folhas um aliado natural para aliviar dores crônicas associadas a condições como a artrite e outros quadros inflamatórios de origem metabólica, proporcionando mais bem-estar.

Como consumir a nêspera e suas folhas

Além de proteger o fígado, a nêspera possui propriedades antibacterianas e pode auxiliar no controle do diabetes. Para aproveitar seus benefícios, o consumo pode ser feito de diferentes formas, sempre com moderação.

Fruto fresca: a maneira mais simples é consumir a fruta ao natural, aproveitando seu sabor e nutrientes. Ela também pode ser usada em geleias, sucos e outras receitas.

Infusão das folhas: o chá pode ser preparado com 2 a 3 gramas de folhas secas em uma xícara de água quente. A recomendação geral é de até duas xícaras por dia.

O uso regular, principalmente das folhas, deve ser orientado por um profissional de saúde, pois a alta concentração de ativos naturais pode causar efeitos indesejados se consumida em excesso.

