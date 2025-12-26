Detox pós-festas: o que realmente funciona para desinchar?

Após as festas de fim de ano, a sensação de inchaço e o desconforto com os excessos cometidos são sentimentos comuns. A busca por uma solução rápida leva muitas pessoas a procurar por dietas "detox", que prometem limpar o organismo em poucos dias. No entanto, a verdadeira recuperação do corpo passa longe de sucos ou pílulas milagrosas e está mais ligada ao retorno de hábitos saudáveis.

O consumo elevado de alimentos ricos em gordura, açúcar e sódio, combinado com bebidas alcoólicas, sobrecarrega o fígado e os rins, órgãos responsáveis pela filtragem natural do corpo. Isso resulta em retenção de líquidos, lentidão na digestão e uma sensação geral de cansaço.

A ideia de desintoxicação não se trata de eliminar toxinas com uma dieta restritiva, mas sim de fornecer ao corpo os nutrientes necessários para que ele mesmo execute suas funções de limpeza de maneira eficiente. O foco deve ser em apoiar esses processos naturais, e não em sobrecarregá-los ainda mais com regimes extremos.

O que fazer para ajudar o corpo a se recuperar?

Retomar o equilíbrio não exige medidas drásticas. Pequenas mudanças na rotina já fazem uma grande diferença para diminuir o inchaço e melhorar o bem-estar. O segredo é ter paciência e consistência, permitindo que o organismo se ajuste gradualmente.

Beba mais água: a hidratação é o passo mais importante. A água ajuda os rins a filtrar resíduos e combate a retenção de líquidos, que é a principal causa do inchaço. A recomendação geral é beber aproximadamente 40 ml de água para cada quilo de peso corporal, o que ajuda a individualizar a sua necessidade diária.

Priorize comida de verdade: volte a uma alimentação baseada em vegetais, frutas, legumes, grãos integrais e proteínas magras. Esses alimentos são ricos em fibras, vitaminas e minerais, que auxiliam na digestão e fornecem a energia que o corpo precisa.

Reduza sal, açúcar e industrializados: evite alimentos ultraprocessados, que são carregados de sódio, açúcares e gorduras ruins. Esses ingredientes contribuem diretamente para a inflamação e a retenção de líquidos.

Movimente-se com leveza: uma caminhada ou outro exercício de baixa intensidade estimula a circulação e o sistema linfático, ajudando o corpo a eliminar o excesso de fluidos de forma mais eficiente. Não é hora de treinos pesados, mas sim de movimentar o corpo suavemente.

Aposte em chás: infusões como as de hortelã, gengibre e erva-doce podem aliviar o desconforto gástrico e auxiliar no processo digestivo. Outras opções como hibisco e cavalinha possuem propriedades diuréticas e anti-inflamatórias que também ajudam a combater o inchaço.

Atenção aos sinais: se o inchaço e o desconforto persistirem por vários dias mesmo com a retomada de hábitos saudáveis, é importante procurar um profissional de saúde para investigar a causa, pois pode ser um sinal de outras condições.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria