Assine
overlay
Início Saúde
CHANCES DE SUCESSO

Dicas de como parar de fumar que ajudam a reduzir a vontade e tornam o processo menos difícil no dia a dia

Essas orientações apoiam mudanças de hábito e aumentam as chances de sucesso

Publicidade
Carregando...
JG
José Gustavo
JG
José Gustavo
Repórter
27/12/2025 13:03 - atualizado em 27/12/2025 13:05

compartilhe

SIGA
x
Dicas de como parar de fumar que ajudam a reduzir a vontade e tornam o processo menos difícil no dia a dia
Dicas de como parar de fumar que ajudam a reduzir a vontade e tornam o processo menos difícil no dia a dia crédito: Tupi

Parar de fumar é um processo que exige preparação mental, estratégia e apoio adequado. Aplicar dicas de como parar de fumar de forma organizada aumenta muito as chances de sucesso, reduzindo os sintomas de abstinência e evitando recaídas comuns nos primeiros dias.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Por que seguir dicas de como parar de fumar faz diferença

A dependência da nicotina não é apenas física, mas também comportamental e emocional. Sem planejamento, o corpo reage com sintomas intensos que levam muitas pessoas a desistirem rapidamente.

Leia Mais

Seguir dicas de como parar de fumar ajuda a antecipar dificuldades, criar rotinas alternativas e lidar melhor com os gatilhos que mantêm o vício ativo.

Como se preparar mentalmente para parar de fumar

A preparação começa antes do último cigarro. Definir uma data clara, seja para parar de vez ou reduzir gradualmente, cria um compromisso psicológico importante.

Também é essencial limitar ambientes e hábitos associados ao fumo, além de eliminar cigarros, isqueiros e cinzeiros no dia definido, reduzindo estímulos visuais e automáticos.

Dicas de como parar de fumar que ajudam a reduzir a vontade e tornam o processo menos difícil no dia a dia
Esse caminho ajuda a reduzir recaídas e tornar o processo mais controlado. – Créditos: depositphotos.com / shirotie

Dicas de como parar de fumar e enfrentar a abstinência

Antes da lista, é importante saber que os sintomas de abstinência são temporários. A vontade intensa costuma durar apenas alguns minutos e pode ser controlada com ações simples.

  • Reconheça os sintomas comuns, como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça e aumento do apetite
  • Espere a vontade passar, distraindo-se por 5 a 10 minutos
  • Beba água com frequência para reduzir fissura
  • Evite álcool e excesso de café, principalmente após as refeições
  • Escove os dentes após comer, quebrando o hábito automático de fumar

Estratégias práticas para parar de fumar com mais sucesso

Estratégia Como aplicar Benefício
Atividade física leve Caminhadas e alongamentos diários Reduz ansiedade
Alimentação estratégica Refeições leves e frequentes Controla a fissura
Evitar fumantes Afastar-se temporariamente Menos recaídas
Controle financeiro Guardar dinheiro economizado Motivação extra

Quando buscar ajuda profissional para parar de fumar

Mesmo seguindo as dicas de como parar de fumar, algumas pessoas precisam de apoio adicional. Tratamento médico, psicológico e uso de medicamentos podem dobrar as chances de sucesso.

Persistir é fundamental. Recaídas fazem parte do processo para muitos fumantes, e ajustar a estratégia com ajuda profissional pode ser o passo decisivo para abandonar o cigarro de forma definitiva.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

cigarro cigarro-eletronico dicas saude

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay