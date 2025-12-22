Assine
overlay
Início Saúde
PARA GOSTAR DE LER

Ausência de vínculo

Publicidade
Carregando...
Nara Ferreira
Nara Ferreira
Repórter
Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.
22/12/2025 02:00

compartilhe

SIGA
x
Kelly McDaniel aborda como filhas adultas podem entender e curar-se da falta de cuidado materno
Kelly McDaniel aborda como filhas adultas podem entender e curar-se da falta de cuidado materno crédito: nVersos/Divulgação

O termo "fome de mãe" refere-se à carência emocional e afetiva decorrente da ausência ou inadequação do cuidado materno durante o desenvolvimento, especialmente na infância. Essa "fome” pode se manifestar na vida adulta como dificuldades em relacionamentos, baixa autoestima e outros problemas emocionais, como a busca incessante por validação e aceitação.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover


O tema foi transformado em livro pela psicoterapeuta norte-americana Kelly McDaniel, autora do “Mother Hunger” (Fome de mãe), lançado no Brasil pela Editora nVersos. Com um olhar sobre os efeitos de uma maternidade emocionalmente ausente, a obra chega ao Brasil como um livro para profissionais da área de saúde mental, leitoras em busca de autoconhecimento e todas as pessoas interessadas em entender as raízes emocionais de padrões comportamentais repetitivos.


Kelly McDaniel lança luz para um sofrimento profundo e silencioso vivido por muitas mulheres: a ausência de vínculo emocional com a mãe na infância. Com base em décadas de prática clínica, a especialista batiza essa ferida de “fome de mãe”, uma carência que pode afetar a autoestima e os relacionamentos, causando padrões destrutivos de comportamento na vida adulta. Com linguagem acessível e empática, o livro oferece não apenas entendimento, mas também caminhos concretos de cura.


É leitura essencial para quem busca cura e autoconhecimento e também para profissionais da saúde mental e emocional que desejam aprofundar sua escuta ativa sobre os impactos de vínculos maternos frágeis. "Fome de mãe" é um convite à reconexão consigo mesma e à libertação de ciclos repetitivos de dores emocionais.

Reprodução

Serviço

Livro: Fome de mãe

Autora: Kelly McDaniel

Editora: nVersos

Páginas: 248

Preço: R$ 74

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Onde encontrar: www.nversos.com.br/; Amazon

Tópicos relacionados:

fome livro luz mae

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay