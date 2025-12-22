Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

O termo "fome de mãe" refere-se à carência emocional e afetiva decorrente da ausência ou inadequação do cuidado materno durante o desenvolvimento, especialmente na infância. Essa "fome” pode se manifestar na vida adulta como dificuldades em relacionamentos, baixa autoestima e outros problemas emocionais, como a busca incessante por validação e aceitação.



O tema foi transformado em livro pela psicoterapeuta norte-americana Kelly McDaniel, autora do “Mother Hunger” (Fome de mãe), lançado no Brasil pela Editora nVersos. Com um olhar sobre os efeitos de uma maternidade emocionalmente ausente, a obra chega ao Brasil como um livro para profissionais da área de saúde mental, leitoras em busca de autoconhecimento e todas as pessoas interessadas em entender as raízes emocionais de padrões comportamentais repetitivos.



Kelly McDaniel lança luz para um sofrimento profundo e silencioso vivido por muitas mulheres: a ausência de vínculo emocional com a mãe na infância. Com base em décadas de prática clínica, a especialista batiza essa ferida de “fome de mãe”, uma carência que pode afetar a autoestima e os relacionamentos, causando padrões destrutivos de comportamento na vida adulta. Com linguagem acessível e empática, o livro oferece não apenas entendimento, mas também caminhos concretos de cura.



É leitura essencial para quem busca cura e autoconhecimento e também para profissionais da saúde mental e emocional que desejam aprofundar sua escuta ativa sobre os impactos de vínculos maternos frágeis. "Fome de mãe" é um convite à reconexão consigo mesma e à libertação de ciclos repetitivos de dores emocionais.

Reprodução

Serviço

• Livro: Fome de mãe

• Autora: Kelly McDaniel

• Editora: nVersos

• Páginas: 248

• Preço: R$ 74

• Onde encontrar: www.nversos.com.br/; Amazon