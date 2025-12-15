Travessia inevitável

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Embora seja uma fase natural na vida das mulheres, a menopausa ainda é um tema repleto de tabus e desinformação. Para estimular conversas abertas e reflexões sobre o assunto, a antropóloga, pesquisadora e especialista em estudos de gênero e envelhecimento, Mirian Goldenberg lança o livro-caixinha “Vamos falar de menopausa”.

Na obra, publicada pela Matrix Editora, a autora reúne 100 perguntas que convidam o(a) leitor(a) ao diálogo e à compreensão mais profunda dessa etapa, tanto do ponto de vista físico e emocional, quanto social e cultural. “ O que você sabe sobre menopausa?”, “Quais são seus maiores medos em relação a essa fase da vida?” e “Alguém da sua família falava sobre menopausa?” são alguns dos questionamentos que compõem o conteúdo.

Mirian se une a especialistas e a uma onda contemporânea que propõe uma nova forma de enxergar a menopausa: não como o fim de um ciclo, mas como o início de uma jornada de autoconhecimento, autocuidado e reinvenção. As perguntas abordam temas como corpo, beleza, saúde física e emocional, sexo, autoestima e relações sociais, estimulando reflexões sinceras e libertadoras.

Pesquisas apontam que as mulheres com sintomas da menopausa não buscam atendimento profissional, o que agrava o sofrimento físico e emocional e evidencia uma lacuna preocupante na saúde feminina. Por isso, além do uso individual, “Vamos falar de menopausa” pode ser usado em rodas de conversas, grupos terapêuticos, clínicas e espaços educativos - como um convite a quebrar o silêncio e a troca de experiências com mais empatia, coragem e autonomia.

Segundo o levantamento mais recente do IBGE, as mulheres brasileiras vivem, em média, 79,7 anos, o que significa que passam cerca de um terço da vida na pós-menopausa. Com uma proposta de incentivo às mulheres, o livro também traz esse tom de reflexão sobre o envelhecimento, em uma sociedade hedonista que ainda valoriza excessivamente a juventude; - um convite a enxergar essa fase com mais leveza.

Vamos falar de menopausa Reprodução



Serviço

• Livro: Vamos falar de menopausa

• Autora: Mirian Goldenberg

• Editora: Matrix Editora

• Páginas:100 cartas

• Preço: R$ 52

• Onde encontrar: matrixeditora.com.br/; Amazon

