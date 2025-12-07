O que fazer se você não gosta do parceiro da sua amiga

Era para ser um reality show sobre as maiores e mais belas casas de Los Angeles — mas são as pessoas responsáveis pelas suas vendas que frequentemente roubam a cena. Os episódios mais recentes da série da Netflix 'Sunset - Milha de Ouro', agora em sua nona temporada, iniciaram um debate sobre como lidar com o parceiro "tóxico" de uma amiga.

Duas estrelas do programa — as corretoras de imóveis Chrishell Stause e Emma Hernan — têm brigado na frente e atrás das câmeras por causa do namorado de Emma, Blake Davis, de quem Chrishell não gosta.

A situação chegou a um ponto máximo durante o episódio final da temporada. E gerou debates na internet sobre se é possível continuar amiga de alguém nessa situação.

Conversamos com uma mulher com experiência real com esse dilema e duas especialistas em relacionamento sobre o que fazer nesse contexto.

Amizade abalada

Netflix Chrishell e Emma ficaram amigas durante as gravações do reality

No programa, Chrishell, de 44 anos, diz que nunca aprovou o relacionamento de Emma com o empreendedor imobiliário Blake Davis.

Chrishell alega que ele fez "love bombing" (bombardeio de amor) com Emma no início do relacionamento e que havia "enormes sinais de alerta". O love bombing frequentemente envolve alguém chendo um parceiro com presentes, atenção e fazendo várias promessas.

Emma disse à publicação online da Netflix que "não culpa" Chrishell por tentar protegê-la, mas que gostaria que a ex-amiga "desse um passo atrás e percebesse" seu nível de amor e apoio.

Ela também disse: "Tenho aproveitado meu tempo com ele... Todos podem dizer o que quiserem — ou podem amá-lo ou odiá-lo. Mas, no fim das contas, é minha escolha com quem eu fico."

Alguns já vivenciaram situações semelhantes.

Hannah, que não quis dar seu sobrenome, disse à BBC News que rompeu com sua amiga de longa data, Georgia — nome fictício — por causa de um parceiro.

Hannah diz que Georgia "tinha um histórico de namorar pessoas não muito legais" e se mudou de Londres com um novo parceiro que "a pediu em casamento muito rápido, acho que em cerca de um ano".

Parecia que Georgia estava "sob o feitiço dele" — e então, numa saída à noite antes do casamento, Hannah diz que o noivo de Georgia fez comentários sexuais sobre ela. "Ele veio até mim e começou a me dizer todas as coisas que queria fazer comigo de uma forma muito detalhada e explícita."

Ela diz que a experiência foi "muito desconfortável" e "veio do nada".

Quando Hannah contou a Georgia sobre isso alguns dias depois, Georgia "tentou minimizar e dizia coisas como 'ele faz isso com todas as amigas dele' e eu tentava explicar a ela que ele estava dizendo coisas realmente inapropriadas", diz Hannah.

O que você pode fazer?

James Rudland Anna Williamson diz que cautela nesses momentos é importante

A especialista em relacionamentos e conselheira Anna Williamson, que trabalha como especialista em namoros no programa Celebs Go Dating (Celbridades em Busca de um Par, em tradução livre) do Channel 4 da Inglaterra, diz que tentar apoiar uma amiga se você está preocupada com o parceiro dela pode ser difícil.

É importante não julgar ou dizer a elas o que fazer, diz Williamson. Julgar sua amiga pode levá-la a agir na defensiva, mas encontrar a medida entre apoiar e julgar é um "verdadeiro desafio".

"Precisamos ter muito cuidado para compartimentalizar nossas próprias emoções e não projetá-las em uma amiga, pois ela pode não reconhecer que está em um relacionamento tóxico", diz ela à BBC. "Elas podem estar carregando sentimentos de vergonha e mascarando isso."

Ela aconselha iniciar uma conversa com uma amiga dizendo algo como: "Eu me importo muito com você, mas quero saber como você está, porque percebi que você parece muito estressada ultimamente."

Williamson acrescenta que é importante se "ater aos fatos" e discutir apenas coisas que você observou. Ela recomenda evitar frases como "Eu realmente não gosto dele(a)", "Eu acho que ele(a) é tóxico(a)" ou "Eu acho que ele(a) é abusivo(a)".

Se você ainda quer ver sua amiga, mas não quer ficar perto do parceiro dela, Williamson diz que isso pode ser tratado com delicadeza.

"Eu diria algo como: 'Eu me importo muito com você, mas preciso de uma distância do seu parceiro porque não me sinto confortável com o comportamento dele, mas quero muito passar um tempo com você.'"

Também é importante garantir que você tenha apoio ao seu redor, pois cuidar de outra pessoa o tempo todo pode ser desgastante, diz ela.

Yasmin Shaheen-Zaffar, conselheira de relacionamento e trauma, diz que, ao assistir ao reality show, percebe que parte da tensão vem dos membros do elenco falando pelas costas uns dos outros e depois sendo confrontados sobre isso mais tarde.

"Evite fofocar e falar sobre sua amiga ou sobre o parceiro dela para outras pessoas que possam provocar histeria", diz Shaheen-Zaffar à BBC. Ela diz que é importante se "manter na segurança" porque qualquer coisa que você disser "pode ser tirada de contexto ou usada contra você".

'Tente manter a decência'

E se você discordar das opiniões ou valores do parceiro de uma amiga?

Em 'Sunset - Milha de Ouro', Chrishell e Emma discutem sobre as opiniões políticas de Blake.

Blake apareceria na nona temporada, mas teve suas cenas cortadas após outra trama envolvendo Emma ser considerada mais relevante. Não se sabe se alguma das cenas apresentava desentendimentos entre Blake e Chrishell, mas Emma negou que Blake tenha expressado "opiniões políticas" na frente de Chrishell.

Shaheen-Zaffar diz que, no final das contas, você "tem que respeitar as decisões individuais das pessoas" e "tentar manter a decência" se ainda quiser que essa amiga faça parte da sua vida. "Acho que entramos em uma cultura onde, se alguém não concorda com o que pensamos, não gostamos dele", diz ela.

Este não é o conselho que ela diz que daria se alguém estivesse sendo abertamente "preconceituoso", mas sim se apenas tivesse opiniões com as quais você não concorda. "Exige muito autodesenvolvimento e profundidade para entender e aceitar as opiniões de outras pessoas", acrescenta ela.

Lidar com as visões conflitantes do parceiro de uma amiga depende de saber se elas se "alinham com seus valores", diz ela.

Às vezes, as ações do parceiro da amiga podem passar alguns limites — e isso pode acabar com amizades inteiramente.

Depois do que aconteceu com o parceiro de Georgia, Hannah chegou à conclusão de que não poderia ver sua amiga novamente se ela escolhesse ficar com ele.

"Eu disse a ela: 'Eu te amo, a porta está sempre aberta, mas não posso tê-lo em minha vida' — ele não era uma presença boa e saudável e eu estava muito desconfortável e assustada", acrescenta Hannah.

Ela diz que ela e Georgia não se falaram desde então e o fim da amizade "doeu muito". Ela e Georgia "eram amigas há muito tempo e se divertiam muito juntas" — embora, no final das contas, ela não teria feito nada diferente olhando em retrospecto, diz.

More weekend picks