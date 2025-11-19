Entenda a relação entre os cabelos grisalhos e o câncer

O surgimento de cabelos grisalhos, muitas vezes associado ao envelhecimento, pode ser um indicativo de que o seu corpo está acionando um importante sistema de defesa contra o câncer.

Uma nova pesquisa feita com camundongos revela que os fios brancos são um efeito colateral de um mecanismo que impede a multiplicação de células com DNA danificado.

Essa descoberta amplia uma visão disseminada há anos, sugerindo que a perda de cor nos cabelos é um sinal visível de que o organismo está priorizando a saúde a longo prazo. O corpo parece fazer uma escolha: é melhor ficar com os cabelos brancos do que arriscar o desenvolvimento de um tumor.

Um mecanismo de defesa visível

O processo está relacionado às nossas células-tronco de melanócitos, que reabastecem essas células produtoras de pigmento por meio da regeneração cíclica, que repete fases de atividade, repouso e renovação em sincronia com os ciclos naturais de crescimento e queda do cabelo. Essa atividade supre o necessário de pigmento e, portanto, gera uma cor de cabelo forte durante a maior parte de nossas vidas.

A maior questão é que nossas células sofrem agressões ao seu próprio DNA (material genético dentro das células) consequentes de fontes de radiações ultravioleta, exposição a produtos químicos e nosso próprio processo de metabolismo celular. Esse dano celular contribui tanto para o envelhecimento quanto para o risco de cânceres.

Esse estudo mostra que, ao sofrer esses danos no DNA, as células-tronco de melanócitos passam por um processo chamado “senodiferenciação”. Na senodiferenciação, as células-tronco amadurecem irreversivelmente como células pigmentares e desaparecem do conjunto de células-tronco, levando ao aparecimento de cabelos grisalhos.

Esse processo é regulado por vias de sinalização internas que permitem que as células se comuniquem entre si. Ao remover essas células maduras da população de células-tronco, o acúmulo e a possível disseminação futura de mutações genéticas ou alterações no DNA que poderiam promover o câncer são evitados.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata