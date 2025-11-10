Congresso sobre cirurgia plástica chega em BH

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

A capital mineira será o centro da cirurgia plástica brasileira entre os dias 12 e 15 de novembro, quando o Minascentro recebe o 61º Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica, promovido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP). O evento reunirá cirurgiões, residentes e especialistas internacionais, em uma programação que integra atualização científica, formação prática e discussões sobre a profissão. Um dos destaques será a realização de cinco cirurgias ao vivo, transmitidas diretamente do Hospital Premier, em BH, para o auditório principal do congresso, em dinâmica que permitirá acompanhar em tempo real diferentes procedimentos conduzidos por referências nacionais e internacionais. Outra novidade é a realização de cursos práticos em cadáver fresco, no Instituto de Treinamento em Cadáveres (ITC-BH). Informações: https://www.cirurgiaplastica.org.br/.

Freepik/Divulgação

Novembro Azul

O câncer de próstata continua sendo o segundo tipo de tumor mais comum entre os homens, com cerca de 72 mil novos diagnósticos por ano no Brasil, segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca). Os desafios vão além da doença. Ele passa por uma mudança cultural. Um estudo recente da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) revelou que 46% dos homens só procuram um médico quando sentem algo, e apenas 32% afirmam se preocupar muito com a própria saúde. Para o oncologista Denis Jardim, da Oncoclínicas, o primeiro passo é compreender o corpo. “De maneira didática, podemos dizer que durante toda a vida, nossas células se multiplicam e as antigas são substituídas pelas novas. Contudo, quando ocorre um erro nesse processo (mutação) há um crescimento descontrolado, levando a formação de tumores, como é o caso do câncer de próstata”, explica.

Freepik

Terapia do riso

Mais do que um momento de descontração, o riso exerce um papel fundamental na manutenção da saúde e do equilíbrio emocional. Segundo o estudo “Benefícios terapêuticos do riso na saúde mental: uma revisão teórica”, o ato desencadeia uma série de efeitos positivos no organismo, entre eles, o relaxamento dos músculos faciais, a melhora da respiração e da circulação sanguínea, a redução dos hormônios do estresse e o fortalecimento do sistema imunológico. Além disso, ele eleva o limiar da dor, aumenta a tolerância e favorece o bom funcionamento da mente. E, também é a base da chamada risoterapia ou terapia do riso, uma prática que utiliza o riso de forma intencional para estimular a liberação de hormônios do bem-estar, reduzir a ansiedade e fortalecer o sistema imunológico.