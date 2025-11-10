Amar e ser amado

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

O entendimento sobre o amor e seus desdobramentos é tema comum no interesse das mais diversas áreas de conhecimentos: muito explorado na filosofia e literatura, por exemplo, o tópico rendeu inúmeras obras.

Agora, o professor, pesquisador e neurocirurgião Fernando Gomes apresenta sua versão científica do romance em “Tratado sobre o amor", que chega às livrarias pelo selo Academia da Editora Planeta. A ideia da obra é explicar o que ocorre no cérebro enquanto um indivíduo ama, esclarecendo mitos e aumentando a compreensão sobre um campo tão conectado com a vivência humana.

Durante a paixão, o sistema de recompensa cerebral fica com mais dopamina, hormônio responsável pela sensação de bem-estar. Por sua vez, a serotonina, neurotransmissor que promove a manutenção do humor, segue um caminho diferente nessa fase, permanecendo em níveis mais baixos.

O autor, combinando estudos científicos e de comportamento humano com “neurodicas”, apresenta informações que podem contribuir para uma tomada de decisões cada vez mais eficaz nos relacionamentos. “O objetivo principal é provocar a metacognição, ou seja, entender o processo mental e, a partir de então, estar preparado para as fases do amor”, destaca Fernando.

São apresentados temas como sedução, encantamento, neuroquímica da paixão, ciúmes, amor eterno e separação. No capítulo 5, por exemplo, é apresentada a neuroquímica da paixão, em que, com ilustrações, entendemos o que ocorre durante um beijo e quais áreas do cérebro são ativadas durante a ação. “Durante o beijo, o cérebro associa o cheiro e o gosto da boca da outra pessoa a demais informações, como o som da respiração e o barulho da saliva deslizando pelos lábios.”

A atividade física pode melhorar o desejo sexual? Como nossa mente se comporta no momento do flerte? Quais são os efeitos da paixão no nosso corpo? Muito além do sentir, o livro propõe que o leitor reflita sobre as formas, verdades e mistérios do sentimento mais humano de todos.



SERVIÇO

• Livro: Tratado sobre o amor

• Autor: Fernando Gomes

• Editora: Planeta I Selo Academia

• Páginas: 208

• Preço: R$ 59,90

• Onde encontrar: www.planetadelivros.com.br/; Amazon