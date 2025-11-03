Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Seis artistas da dança e do circo desenvolveram números inéditos em diversas linguagens: pole dance, tecido acrobático, trapézio e malabarismo. O resultado desse processo é a apresentação “Mostra Artística da Residência Auê Pole Dance e Circo”, no domingo (9/11), no Auê Pole Dance e Circo, no Bairro Sagrada Família. O evento, com entrada gratuita, marca um momento de celebração e experimentação artística, revelando ao público a potência criativa e a diversidade de estilos. O público poderá conferir performances que transitam entre o humor, a poesia e a virtuosidade técnica, em uma noite dedicada à arte e ao encontro. A iniciativa é acessível em libras. Informações no Instagram: @auepolecirco.

PontoEko/Divulgação

Kombucha mineira

Consumida há milhares de anos em diferentes culturas, a kombucha é considerada um poderoso probiótico, por conter grande quantidade de lactobacilos vivos, as chamadas bactérias “boas”, que auxiliam na regeneração e no fortalecimento da flora intestinal. A bebida fermentada ganhou espaço no mercado brasileiro e hoje é produzida por diversas marcas regionais, com sabores e combinações variadas. Em Minas, um dos destaques é a PontoEko, de Macacos, distrito de Nova Lima. Fundada em 2020 pelo casal Veruska e Marcelo, a kombucharia familiar aposta na produção artesanal e em processos que valorizam a saúde e o bem-estar. O cuidado com cada etapa da fermentação tem rendido reconhecimento: a marca conquistou prêmios no Brasil Kombucha Cup em 2024 e 2025, o principal concurso nacional da categoria. Este ano, alcançou também relevância internacional, ao ser premiada no World Kombucha Awards e no Concurso Internacional BBC – Brasil Beer Cup, um dos mais importantes da América Latina.

Instituto CPFL/Divulgação

Café filosófico

Lúcia Helena Galvão e Clóvis de Barros Filho participam do Café Filosófico CPFL Especial, em Jundiaí (SPO, para o lançamento do livro “O valor e o sentido da vida”. O encontro acontece nesta quinta-feira (6/11), às 19h30, e será transmitido ao vivo pelo canal do YouTube do Instituto CPFL. Durante o bate-papo, os autores trazem ao público temas da vida contemporânea, como a busca pelo próprio caminho, o dilema entre razão e emoção, além de discutirem o conceito de propósito e de prosperidade. O livro é um convite a pausar, refletir e assumir o protagonismo sobre a própria jornada. Um diálogo que não entrega respostas prontas, mas oferece ferramentas e provocações para que cada um construa, e reconstrua, a sua trajetória ao longo da vida. Os interessados poderão participar presencialmente do evento e de forma gratuita, mediante retirada antecipada de ingressos. Informações: https://institutocpfl.org.br/.