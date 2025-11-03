Viver mais e melhor

Assine
Nara Ferreira
Nara Ferreira
03/11/2025 04:00

Kalache mostra que autonomia e políticas públicas podem transformar a qualidade de vida

O mundo nunca envelheceu tão rápido. Em 1960, a expectativa de vida no Brasil era de aproximadamente 50 anos. Hoje, já ultrapassa os 76, e em poucas décadas, quase 40% da população terá mais de 60 anos. Esse dado, apresentado por Alexandre Kalache, é base para o seu novo livro “A revolução da longevidade”, que acaba de ser lançado pela Editora Vestígio.

A obra será lançada em Belo Horizonte na próxima quinta (6/11), a partir das 18h30, na Livraria Jenipapo, na Savassi. Na oportunidade, o autor participa de um papo com a jornalista Roberta Zampetti.

Geriatra e ex-diretor da Organização Mundial da Saúde (OMS), Kalache revela não apenas o impacto demográfico dessa mudança, mas a necessidade de repensar como envelhecemos e como a sociedade se prepara para isso.

Na publicação, ele convida o leitor a olhar para a longevidade não como fardo, mas como conquista civilizatória. Envelhecer bem, para o especialista, significa muito mais do que acumular anos - é manter autonomia, participação social e dignidade. “Não basta acrescentar anos à vida. É preciso acrescentar vida aos anos”, defende. O autor explora conceitos que ajudou a consolidar, como o de envelhecimento ativo, que envolve quatro pilares essenciais: saúde, aprendizado ao longo da vida, segurança e participação. Para Kalache, esses tópicos formam a base de uma sociedade preparada para a longevidade.

“A revolução longevidade” traz histórias, pesquisas e experiências de diferentes países, mostrando que a transição demográfica pode ser encarada como desafio ou como oportunidade. Em sua visão, uma revolução da longevidade já está em curso: cabe a nós decidir se será marcada pela exclusão e desigualdade ou pela cidadania e inovação.

SERVIÇO
Livro: A revolução da longevidade
Autor: Alexandre Kalache
Editora: Vestígio
Páginas: 168
Preço: R$ 69,80 (físico)/R$ 48,90 (e-book)
Onde encontrar: www.grupoautentica.com.br/; Amazon

Tópicos relacionados:

brasil jornalista livro mundo

