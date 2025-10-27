Só o amor não basta
“O maior erro nos relacionamentos amorosos é acreditar que o amor dá conta de tudo”, afirma Iza de Macedo no seu novo livro “Neuroconectados: como fazer o amor dar certo", lançado pela Editora Appris. A advogada consensualista acredita que a comunicação é fator determinante para relações verdadeiramente amorosas.O livro é resultado do cotidiano de atendimentos a casais que vêm procurando a autora para criar uma dinâmica de comunicação menos conflituosa, que é a chave para relacionamentos mais harmônicos. Para a autora, a neurocomunicação surge como um recurso importante tanto para casais que já estão em crise e desejam resgatar o amor nas suas relações quanto para casais que desejam evitar conflitos. “Não é milagre, é estratégia.”Ao observar que a criação do que chama de “espaço de conversa” é um dos maiores desafios nos relacionamentos, Iza propõe um passo a passo prático, reunindo técnicas e exercícios para casais que enfrentam dificuldades na convivência. “Sair dessa espiral de conflito é o primeiro passo para construir uma relação verdadeiramente amorosa”, afirma.Casos reais ilustram esse processo. A autora cita o exemplo de um casal que enfrentava o desafio da chegada do primeiro bebê e conseguiu resgatar a harmonia ao ajustar a rotina e priorizar o descanso e o afeto. Já uma empresária casada há 15 anos, com duas filhas pequenas, não conseguia mais conversar com o marido com quem dividia o trabalho além da vida a dois. O livro traz ainda uma proposta de diálogo nos relacionamentos amorosos que leva em consideração não só aquilo que precisa ser dito, mas como as pessoas se sentem.
Serviço
• Livro: Neuroconectados: como fazer o amor dar certo
• Autora: Iza Macedo
• Editora: Appris
• Páginas: 85
• Preço: R$ 42 (físico); R$ 27 (e-book)
• Onde encontrar: editoraappris.com.br/; Amazon