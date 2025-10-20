Guia de potencialidades
Quantas pessoas passam pela vida sem exercer plenamente suas potencialidades? E quantas chegam ao fim frustradas por terem repetido os mesmos caminhos, especialmente no campo profissional?
Foi “do profundo desejo de ajudar as pessoas a descobrirem seus dons e talentos únicos, para que possam viver com mais verdade, presença e intenção, e assim realizarem o propósito que vieram manifestar aqui na Terra”, que a escritora e publicitária Sarah Zampier escreveu “Unlock – Desbloqueie todo seu potencial”.
A obra é um guia prático que convida o leitor a assumir o comando da própria vida, combinando ferramentas reconhecidas de planejamento estratégico a exercícios de autoconhecimento acessíveis e transformadores.
O livro apresenta 21 passos divididos em quatro ciclos: autodescoberta; planejamento estratégico do seu novo eu; identidade e posicionamento e vivendo seu propósito. Cada ciclo propõe práticas simples, reflexões profundas e exercícios guiados, que têm como objetivo tirar intenções do papel e transformá-las em ação.
Segundo Sarah Zampier, “Unlock” foi pensado para diferentes momentos da jornada pessoal e profissional, desde quem busca uma mudança de carreira até jovens que desejam começar com clareza e propósito. “‘Unlock’ é para quem quer construir um caminho com mais sentido. Para quem está pronto(a) para tomar decisões mais alinhadas com o que sente, com o que acredita e com o que deseja viver”, pontua.
Serviço
• Livro: Unlock – Desbloqueie todo seu potencial
• Autora: Sarah Zampier
• Editora: Viseu
• Páginas: 148
• Preço: R$ 50,90
• Onde encontrar: editoraviseu.com/