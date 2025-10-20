Assine
overlay
Início Saúde
PARA GOSTAR DE LER

Guia de potencialidades

Publicidade
Carregando...
Nara Ferreira
Nara Ferreira
Repórter
Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.
20/10/2025 04:00

compartilhe

SIGA
x
Sarah Zampier propõe 21 passos para virar a chave da mudança
Sarah Zampier propõe 21 passos para virar a chave da mudança crédito: Jessica Faria/Divulgação

Quantas pessoas passam pela vida sem exercer plenamente suas potencialidades? E quantas chegam ao fim frustradas por terem repetido os mesmos caminhos, especialmente no campo profissional?

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Foi “do profundo desejo de ajudar as pessoas a descobrirem seus dons e talentos únicos, para que possam viver com mais verdade, presença e intenção, e assim realizarem o propósito que vieram manifestar aqui na Terra”, que a escritora e publicitária Sarah Zampier escreveu “Unlock – Desbloqueie todo seu potencial”.

A obra é um guia prático que convida o leitor a assumir o comando da própria vida, combinando ferramentas reconhecidas de planejamento estratégico a exercícios de autoconhecimento acessíveis e transformadores.

O livro apresenta 21 passos divididos em quatro ciclos: autodescoberta; planejamento estratégico do seu novo eu; identidade e posicionamento e vivendo seu propósito. Cada ciclo propõe práticas simples, reflexões profundas e exercícios guiados, que têm como objetivo tirar intenções do papel e transformá-las em ação.

Segundo Sarah Zampier, “Unlock” foi pensado para diferentes momentos da jornada pessoal e profissional, desde quem busca uma mudança de carreira até jovens que desejam começar com clareza e propósito. “‘Unlock’ é para quem quer construir um caminho com mais sentido. Para quem está pronto(a) para tomar decisões mais alinhadas com o que sente, com o que acredita e com o que deseja viver”, pontua.

Unlock – Desbloqueie todo seu potencial
Unlock – Desbloqueie todo seu potencial Jessica Faria/Divulgação


Serviço
Livro: Unlock – Desbloqueie todo seu potencial
Autora: Sarah Zampier
Editora: Viseu
Páginas: 148
Preço: R$ 50,90
Onde encontrar: editoraviseu.com/

Tópicos relacionados:

desejo livro talentos viver

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay