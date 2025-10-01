Drica Moraes conta que teve menopausa aos 39 anos após câncer; entenda

A atriz Drica Moraes, hoje com 55 anos, revelou que entrou na menopausa precocemente. “Hoje, tenho um estilo de vida mais saudável, mais estabilizado, os hormônios se acalmaram, porque entrei na menopausa muito cedo, quando tive o câncer, com 39 anos. Quando ouço sobre esse assunto, para mim, parece que faz muito tempo, que não foi nem nessa encarnação”, relatou a artista em entrevista.

A atriz recebeu o diagnóstico de leucemia em 2010 e passou, no mesmo ano, por um transplante de medula óssea. Relembre outros artistas que também passaram por um transplante:

O transplante de órgãos é um procedimento médico vital que salva milhares de vidas a cada ano. Para muitos, é a única chance de sobreviver. jcomp freepik Um único doador de órgãos pode beneficiar até 8 pessoas, impactando significativamente a vida de indivíduos e famílias. Hoje, o FLIPAR relembra famosos que já receberam algum transplante; confira! freepik Fausto Silva: O ex-apresentador já precisou passar por um transplante de rim, em fevereiro de 2024, e de coração, em agosto de 2023, depois de sofrer uma insuficiência cardíaca. Reprodução Instagram Depois de receber o rim, Faustão chegou a ficar 45 dias internado até que sua saúde se estabilizasse e ele pudesse voltar para casa. reprodução tv band Tracy Morgan: O ator e comediante teve que fazer um transplante de rim devido a problemas causados pelo diabetes. O caso aconteceu em 2010. Ele recebeu o rim da sua ex-namorada, Tanish Hall. wikimedia commons David Shankbone Na época da cirurgia, eles já não estavam mais juntos, mas o ator expressou publicamente sua gratidão a ela por esse gesto durante o SAG Awards de 2011. divulgação / no auge da fama Selena Gomez: Em 2017, a artista precisou passar por uma cirurgia de transplante de rim. Ela teve complicações por conta do lúpus, uma doença que não tem cura. Reprodução/@selenagomez Na época, ela publicou uma foto no hospital, ao lado de sua amiga Francia Raisa, que foi quem lhe doou o órgão. reprodução redes sociais Steve Jobs: O ex-presidente e um dos fundadores da Apple precisou realizar um transplante de fígado em 2009. Kim Støvring/Flickr O empresário foi diagnosticado com câncer no pâncreas em 2003 e vinha com a saúde bastante debilitada. A cirurgia acabou não sendo suficiente e ele morreu dois anos depois, em 2011. Matt Yohe - Wikimédia Commons Sarah Hyland: Conhecida pela série “Modern Family”, a atriz precisou lidar com uma doença grave nos rins chamada displasia renal, desde os 9 anos de idade. wikimedia commons Josh Hallett Com 21, Hyland enfim conseguiu realizar um transplante e se curar da doença. Ela recebeu um rim do próprio pai. reprodução youtube Stevie Wonder: Outro que também precisou transplantar um rim foi o lendário cantor norte-americano Stevie Wonder, em 2019. wikimedia commons Kingkongphoto Na época, a mídia americana tratou o caso de Wonder como “um problema de saúde sério”, sem dar maiores detalhes. Ralph PH wikimedia commons Lou Reed: Fundador da banda The Velvet Underground, o cantor e compositor norte-americano precisou passar por um transplante de fígado, em maio de 2013. flickr Man Alive! O procedimento não foi suficiente e ele voltou a ser internado em julho, com um quadro de desidratação severa. O músico acabou morrendo em outubro daquele ano. flickr Man Alive! Norton Nascimento: O ator precisou passar por um transplante de coração em 2003. A situação do artista era tão séria que ele se tornou um dos seis casos mais urgentes de São Paulo na época, de um total de 60 pessoas na lista de espera. reprodução redes sociais O coração que Norton recebeu pertencia a um médico, que faleceu em um acidente de carro no Rio de Janeiro. Mesmo com a cirurgia, Norton não conseguiu resistir a um quadro infeccioso pulmonar e veio a falecer em 2007. reprodução/tv globo Duda Ribeiro: O ator passou por um transplante de fígado em 2011, por conta de um câncer no mesmo órgão. reprodução Durante uma participação no programa "Encontro Com Fátima Bernardes", em 2013, ele contou que já havia feito seis cirurgias e precisou ser internado sete vezes. O ator morreu em 2016, aos 54 anos. divulgação tv globo Drica Moraes: Em 2008, a atriz passou por um transplante de medula óssea devido ao diagnóstico de leucemia. reprodução Na ocasião, ela compartilhou em uma entrevista na TV que, embora tivesse seis irmãos, nenhum deles era compatível para a doação. A medula óssea veio de uma pessoa desconhecida. reprodução instagram “Se não fosse essa pessoa acordar um belo dia para se cadastrar no banco de doadores, eu não estaria aqui dando essa entrevista", disse a atriz na época. reprodução tv globo Tina Turner: Em sua autobiografia intitulada “Tina Turner: My Love Story”, a cantora revelou que precisou fazer um transplante de rim em 2016. Instagram @tinaturner O órgão foi doado por seu marido, Erwin Bach. Turner morreu em maio de 2023, de causas naturais, aos 83 anos. divulgação hbo Voltar Próximo

Mas por que isso acontece?

Além do período caracterizado como climatério, a menopausa também pode ocorrer de forma precoce quando é induzida pelo câncer. O oncologista Ramon Andrade de Mello explica que os tratamentos oncológicos provocam mudanças abruptas no corpo e na mente e afeta milhares de mulheres.

"Chamamos de menopausa induzida pelo câncer quando há uma interrupção de forma subida da função ovariana por causa de procedimentos como quimioterapia, radioterapia pélvica, bloqueio hormonal ou cirurgia para remoção dos ovários”, destaca.

Ana Paula Fabricio, ginecologista com Título de Especialista em Ginecologia e Obstetrícia (Tego), afirma que o processo pode ocorrer em qualquer idade, mas os impactos são ainda mais significativos em mulheres jovens, nas quais o quadro é classificado como menopausa precoce. "Estudos apontam que a quimioterapia pode provocar menopausa em cerca de 50% das pacientes que ainda não haviam passado por essa fase da vida, chegando a quase 100% entre as que estão próximas dos 50 anos.”

Quais são os sintomas da menopausa induzida?

Os sintomas da menopausa induzida tendem a ser mais intensos do que na menopausa natural, já que a queda hormonal acontece de forma repentina. Dentre as queixas mais comuns estão:

Ondas de calor

Insônia

Ressecamento vaginal

Dor nas relações sexuais

Alterações de humor

Perda de massa óssea

Ganho de peso

Redução da libido

"Além das questões físicas, há um peso emocional considerável: muitas mulheres relatam sensação de envelhecimento precoce, luto pela perda da fertilidade e dificuldade para manter a vida sexual”, esclarece Ana Paula Fabricio.



“O impacto psicossocial é profundo e, muitas vezes, negligenciado. A prioridade do tratamento oncológico é eliminar o câncer, mas sintomas e efeitos colaterais em segundo plano também devem ser levados em consideração para que não afete de forma abrupta a qualidade de vida da mulher”, complementa Ramon Andrade.

Como tratar?

O manejo dessa condição deve envolver uma abordagem multidisciplinar. O oncologista, junto ao paciente, pode identificar e escolher as terapias mais adequadas para o quadro. “Ele [oncologista] pode, por exemplo, falar sobre a possibilidade de preservação da fertilidade antes do início do tratamento do câncer, como o congelamento de óvulos ou o uso de bloqueadores ovarianos para tentar reduzir o impacto sobre a função reprodutiva”, explica.

“Já a ginecologista é responsável por acompanhar de perto a saúde sexual e reprodutiva da paciente, indicar tratamentos hormonais ou não hormonais para aliviar sintomas e prevenir complicações, além de orientar sobre cuidados com os ossos, o coração e a saúde mental. E, claro, melhorar o bem-estar dessa paciente em um momento que é delicado”, pontua Ana Paula Fabricio.

O tratamento também pode incluir terapia de reposição hormonal, que precisa ser avaliada caso a caso para evitar riscos adicionais, especialmente em pacientes com câncer hormônio-dependente. “Quando a reposição não é possível, existem alternativas não hormonais capazes de reduzir fogachos, melhorar o sono e aliviar a secura vaginal. Ajustes no estilo de vida, prática regular de exercícios, alimentação equilibrada e apoio psicológico também são medidas essenciais para garantir qualidade de vida”, diz Ana.

Monitorar a densidade óssea, prevenir doenças cardiovasculares e promover um diálogo aberto sobre sexualidade também fazem parte do cuidado integral no cuidado multidisciplinar. “A menopausa induzida pelo câncer é uma realidade que não deve ser invisível. Reconhecer seus impactos e investir em acompanhamento especializado significa oferecer não apenas mais anos de vida, mas também mais qualidade de vida para os anos que virão”, afirma Ramon.