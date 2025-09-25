Filho de Wesley Safadão passa por cirurgia; oncopedriatra explica caso





Depois de um fim de semana foi de grande apreensão para Wesley Safadão e Mileide Mihaile, com o filho do ex-casal, Yhudy, de 14 anos, passado por uma cirurgia de emergência, em São Paulo, após a descoberta de um tumor no crânio , o jovem vem se recuperando da cirurgia.

O tumor provocou em Yhudy fortes dores de cabeça, o que levou a família a procurar atendimento médico imediato.

Segundo comunicado divulgado, o tumor foi identificado no osso parietal do crânio e apresenta características de benignidade, possivelmente um granuloma eosinófilo (histiocitose de Langerhans). Embora os exames de biópsia ainda estejam em andamento, a cirurgia foi considerada um sucesso e Yhudy já recebeu alta hospitalar, retornando para casa sob cuidados.

Em nota, a família agradeceu as mensagens de apoio e pediu respeito ao momento delicado: “Esse é um processo que exige serenidade e privacidade para a recuperação do nosso filho”, disseram.





Para explicar o quadro, a oncopedriatra Amanda Ibagy destacou a importância do diagnóstico precoce:

“Dores de cabeça persistentes e de forte intensidade em crianças e adolescentes nunca devem ser ignoradas. A realização de exames de imagem pode identificar alterações intracranianas e, quando necessário, a cirurgia é a medida mais segura para evitar riscos maiores.”





A especialista explicou que, se confirmado o diagnóstico de histiocitose de Langerhans, o prognóstico tende a ser positivo:





“Esse tipo de lesão costuma bom comportamento clínico. A retirada cirúrgica já representa um avanço importante no tratamento, e o acompanhamento periódico garante segurança ao paciente e à família.”





“Um momento como esse é desafiador não apenas para o adolescente, mas também para todos ao redor. O suporte psicológico, aliado ao cuidado clínico, é fundamental para que o jovem se sinta amparado e possa retomar sua rotina com confiança.”





Apesar da tensão inicial, o clima agora é de alívio. Wesley e Mileide têm se mostrado unidos no cuidado com o filho, priorizando sua recuperação e garantindo que ele tenha tranquilidade nessa fase.





“A força da família é determinante em casos assim. Estar cercado de carinho e apoio contribui muito para o bem-estar do paciente”, concluiu a dra. Amanda.





Com a cirurgia concluída e o adolescente já em casa, a expectativa é de que os próximos dias sejam de descanso, acompanhamento médico e muito afeto familiar.