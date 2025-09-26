Como a tuberculose afeta o mundo social dos pacientes
Em livro, o enfermeiro e professor universitário Roberto Martins de Souza mostra como a infecção impacta os enfermos para além dos sintomas físicos
A longa experiência do enfermeiro e professor universitário Roberto Martins de Souza em hospitais e postos de saúde levaram o especialista a perceber que as doenças geram não apenas consequências físicas, mas também mentais e sociais. Esse é o caso dos pacientes acometidos por tuberculose, cuja transmissão é um problema de saúde pública há décadas e que atinge dezenas de milhares de pessoas. No Brasil, mais de 84 mil casos novos de tuberculose são notificados por ano, com aproximadamente 6 mil mortes anuais, segundo o Ministério da Saúde.
A partir de entrevistas realizadas com os pacientes e de uma pesquisa bibliográfica, Roberto Martins de Souza analisa que a doença contribui para o isolamento, quando os indivíduos experimentam não somente uma sensação de afastamento da vida social, como também uma cisão entre seus corpos e espíritos. De acordo com o pesquisador, se antes os portadores da doença eram internados em sanatórios construídos em cidades isoladas, agora eles continuam enfrentando um processo de marginalização, principalmente, nos ambientes em que circulam.
A descontinuidade vinda à tona com a doença mostra-se particularmente dramática para aqueles por ela acometidos. Os doentes, e em particular os pacientes com tuberculose, experimentam não apenas a sensação de isolamento da vida social, mas, a de cisão entre seus corpos e seus espíritos. O que torna interessante a vida desses indivíduos é o modo como buscam situar-se tanto em relação a um mundo saturado de terríveis fantasias acerca de sua condição, quanto em relação aos processos físicos e mentais instaurados pela doença. (A tuberculose e suas representações na sociedade, p. 124-125).
Rodeada de diferentes opiniões sobre a tuberculose, a pessoa precisa conviver com os preconceitos do seu ciclo e reconfigurar seu modo de viver no mundo após e durante a cura. Essas discriminações se acentuam quando existem relações entre a infecção bacteriana e o vírus da imunodeficiência humana (HIV).
A tuberculose e suas representações na sociedade é mais do que o resultado de uma pesquisa acadêmica, porque convida a refletir sobre como o Brasil trata os doentes e de que maneira eles são impactos pela rejeição. Entre as páginas, o autor aponta as dificuldades vividas pelos pacientes na tentativa de levantar discussões sobre a importância da inclusão dessas pessoas nos meios de sociabilidade, ainda que estejam passando por tratamentos intensos.
