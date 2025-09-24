Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

crédito: O que a psicologia diz sobre a maldade; é traço ou comportamento?

A pergunta sobre a origem da maldade humana é uma das mais antigas e complexas da nossa história. Afinal, uma pessoa nasce má ou se torna má com o tempo? A psicologia moderna oferece caminhos para entender essa questão, mostrando que a resposta não é simples e envolve uma mistura de fatores internos e externos. Não se trata de uma escolha entre um ou outro, mas de uma dança contínua entre predisposições e o ambiente.

Compreender as raízes de atitudes cruéis, manipuladoras ou egoístas é o primeiro passo para aprender a lidar com elas, tanto nos outros quanto em nós mesmos. Em vez de rotular alguém como “mau”, a ciência do comportamento busca identificar padrões, traços de personalidade e influências que moldam as ações humanas. Essa análise nos afasta de julgamentos simplistas e nos aproxima de uma visão mais clara sobre o que realmente acontece na mente de quem age de forma prejudicial.

Leia também:

A tríade sombria da personalidade

A psicologia identifica um conjunto de três traços de personalidade conhecidos como a “tríade sombria”. Eles estão frequentemente associados a comportamentos socialmente indesejáveis. É importante notar que esses traços existem em um espectro; todos podem apresentar alguns deles em algum grau. O problema surge quando eles são dominantes e persistentes.

O primeiro traço é o narcisismo. Caracteriza-se por um senso inflado de autoimportância, uma necessidade constante de admiração e uma profunda falta de empatia pelos outros. Indivíduos com altos níveis de narcisismo tendem a ver as pessoas como ferramentas para atingir seus próprios objetivos e reagem com raiva a qualquer crítica.

O segundo é o maquiavelismo, que se refere à tendência de manipular e enganar os outros para ganho pessoal. Pessoas com esse traço são calculistas, cínicas e veem o planejamento estratégico e a exploração como caminhos válidos para o sucesso. A moralidade, para elas, é flexível e secundária aos seus interesses.

Por fim, a psicopatia é marcada pela impulsividade, busca por emoções fortes e uma ausência total de remorso ou empatia. Indivíduos com traços psicopáticos têm dificuldade em formar laços emocionais genuínos e frequentemente apresentam um comportamento antissocial persistente desde a juventude. Eles não sentem o peso emocional de suas ações sobre os outros.

O papel do ambiente e do aprendizado

Embora traços de personalidade possam indicar uma predisposição, o ambiente desempenha um papel fundamental. Ninguém se torna cruel no vácuo. Experiências na infância, como abuso, negligência ou a falta de modelos positivos, podem moldar profundamente o desenvolvimento do caráter de uma pessoa.

Um ambiente familiar onde a manipulação e a agressão são normalizadas pode ensinar a uma criança que esses são comportamentos aceitáveis para resolver problemas. Da mesma forma, a ausência de limites claros e de consequências para ações negativas pode reforçar atitudes egoístas e a falta de consideração pelos outros.

A cultura e a sociedade também exercem sua influência. Um contexto que valoriza excessivamente o sucesso material, o poder e a competição pode incentivar comportamentos maquiavélicos e narcisistas. Quando a empatia e a cooperação são vistas como fraquezas, abre-se espaço para que atitudes prejudiciais floresçam.

Portanto, a maldade não é um destino selado no nascimento. É mais como uma semente que pode ou não germinar, dependendo do solo em que é plantada. A interação entre a genética, a neurobiologia e as experiências de vida é o que, no final das contas, define se uma pessoa desenvolverá padrões de comportamento consistentemente prejudiciais.

Embora traços de personalidade possam indicar uma predisposição, o ambiente desempenha um papel fundamentalDmytro Varavin de Getty Images

É possível identificar sinais de maldade?

Em vez de procurar por um “sinal” definitivo, é mais útil observar padrões de comportamento. Uma pessoa que age de forma prejudicial consistentemente exibe um conjunto de atitudes que se repetem em diferentes situações e relacionamentos. Alguns desses padrões incluem:

Falta de empatia: incapacidade ou falta de vontade de entender e compartilhar os sentimentos dos outros;

Manipulação: usar mentiras, chantagem emocional ou distorção de fatos para controlar pessoas e situações;

Crueldade: sentir prazer ou indiferença ao sofrimento alheio, seja físico ou emocional;

Irresponsabilidade: culpar constantemente os outros por seus próprios erros e nunca assumir a responsabilidade por suas ações;

Grandiosidade: acreditar ser superior aos outros e merecedor de tratamento especial, sem motivo aparente.

O que é a maldade para a psicologia?

A psicologia evita o termo "maldade" por ser moral e subjetivo. Em vez disso, foca em comportamentos antissociais e traços de personalidade específicos.

Esses comportamentos são aqueles que violam os direitos dos outros e as normas sociais, como manipulação, agressão e falta de empatia.

Uma pessoa pode nascer má?

Não existe um "gene da maldade". No entanto, algumas pessoas podem ter predisposições genéticas ou neurológicas para certos traços, como baixa empatia ou impulsividade.

Essas características, combinadas com um ambiente negativo na infância, podem aumentar a probabilidade de desenvolver comportamentos prejudiciais.

Qual a diferença entre psicopatia e narcisismo?

A principal diferença está na motivação. O narcisista precisa de admiração e validação constante para sustentar sua autoimagem grandiosa.

O psicopata não se importa com a opinião alheia. Sua motivação é o poder, o controle e a gratificação imediata, sem sentir remorso por suas ações.

O ambiente pode tornar alguém mau?

Sim, o ambiente tem um papel crucial. Traumas, abusos, negligência e a falta de modelos positivos podem moldar o caráter de uma pessoa.

Uma cultura que normaliza a agressão ou valoriza o egoísmo extremo também pode incentivar o desenvolvimento de comportamentos tóxicos.

É possível mudar um comportamento ruim?

A mudança é possível, mas difícil. Exige que a pessoa reconheça seu comportamento prejudicial e tenha um desejo genuíno de mudar.

Geralmente, esse processo requer acompanhamento terapêutico para desenvolver empatia, responsabilidade e novas formas de se relacionar.