Entre o luto e a depressão

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

No mês conhecido por dar mais destaque à saúde mental e à prevenção ao suicídio, Carla Pedrosa, jornalista e assessora de comunicação da Biblioteca Universitária da UFMG, lança, amanhã (23/8), às 19h30, no Centro Social e Cultural Padre João Marcelino de Nova Lima - Cineminha, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, o livro “Despedida da dor”, no qual relata o processo de lidar com o luto gestacional e com as crises de depressão que a afetam desde a adolescência.

Por meio de textos que misturam memórias e poesias, a publicação segue uma linearidade em que a autora relembra a depressão e os pensamentos perturbadores da adolescência - os quais foram se intensificando, especialmente após duas perdas gestacionais: em 2018 e em 2021, quando perdeu a trompa direita em uma gravidez ectópica. “Foram justamente as minhas perdas e o luto que me motivaram a seguir um processo de autoconhecimento. De me colocar no mundo de uma forma mais leve, principalmente entendendo quem eu era e não o que eu deveria ser”, compartilha ela, que tem quatro filhos: “dois no céu e dois na terra”.

Como destaca, a ideia de escrever o livro partiu da vontade de dividir uma vulnerabilidade humana, não limitada apenas a uma pessoa, ou seja, ninguém está sozinho na luta contra a depressão. “Enquanto eu estava escrevendo, tive que fazer algumas pausas para processar esta parte da minha história, mas, com isso, vi que a obra é uma oportunidade de meus filhos escreverem histórias diferentes das minhas, sem agradar o tempo todo, mostrando suas vulnerabilidades e seguindo seus caminhos livremente.”

Além de compartilhar sua vivência, Carla acolhe o leitor que se encontra sozinho e vulnerável; conscientiza aqueles que convivem com pessoas com doenças mentais, para que aprendam a auxiliá-las com empatia - acolhendo o processo de cada um. “Espero que meus relatos possam oferecer um abraço de conforto e esperança para aqueles que, com medo de julgamentos, se veem cada vez mais deprimidos ao silenciar o próprio sofrimento.”

Criado a partir de memórias, anotações e diários, “Despedida da dor” coincide com o Setembro Amarelo e amplia o leque das dores sentidas, que podem abalar a todos, mas convida os leitores a dizerem “tchau” para a dor, entendendo que a vida tem altos e baixos. Se precisar de ajuda, ligue para o CVV (188), atendimento 24h, ou acesse o chat no site da entidade.

Reprodução



• Serviço

• Livro: Despedida da dor

• Autora: Carla Pedrosa

• Editora: Selo Editorial Starling

• Páginas: 88

• Preço: R$ 40

• Onde encontrar: @carlapedrosaescritora