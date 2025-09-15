O que significa quando as unhas crescem com manchas brancas

As manchas brancas nas unhas são uma preocupação comum e podem indicar diferentes situações relacionadas à saúde. Embora geralmente sejam benignas, entender as possíveis causas ajuda a adotar melhores cuidados com as unhas e a reconhecer sinais de alerta.

Deficiência de nutrientes: carências nutricionais, como falta de zinco ou cálcio, podem refletir nas unhas.

Por que as unhas desenvolvem manchas brancas?

Várias razões podem levar ao aparecimento dessas marcas, desde deficiências nutricionais até pequenos traumas. Identificar a origem é importante tanto para a prevenção quanto para a escolha de cuidados adequados para manter as unhas sempre saudáveis.

As manchas brancas nas unhas, conhecidas como leuconíquia, aparecem normalmente devido a pequenos traumas na área da matriz da unha. Essas lesões nem sempre são lembradas, pois podem ocorrer ao mexer nas cutículas ou pressionar as unhas sem perceber.

No entanto, em alguns casos, as manchas podem ter relação com questões hereditárias, contato frequente com água e produtos químicos, ou até ser uma consequência da utilização de esmaltes e removedores muito agressivos. Por isso, é importante observar se o problema é recorrente ou se surgem outros sinais associados às manchas.

Deficiência de nutrientes pode causar manchas?

Sim, a ausência de nutrientes como zinco, cálcio e proteínas pode enfraquecer as unhas, tornando-as suscetíveis a manchas. A má alimentação reflete diretamente na saúde das unhas e pode ser um sinal precoce de deficiências alimentares.

Garantir uma dieta equilibrada, rica em vitaminas e minerais, fortalece não só as unhas mas também a saúde geral. Suplementos devem ser indicados por um profissional de saúde, após avaliação adequada.

Manchas brancas nas unhas são motivo de preocupação?

Na grande maioria das vezes, as manchas brancas são inofensivas e desaparecem conforme a unha cresce. Porém, se as manchas vierem acompanhadas de alterações na textura, coloração ou de sintomas como dor e inflamação, um especialista deve ser consultado.

Esses sinais podem indicar condições mais graves, como infecções fúngicas, alergias ou até doenças sistêmicas. O diagnóstico precoce contribui para um tratamento mais eficaz e preservação da saúde das unhas.

Como prevenir as manchas brancas nas unhas?

Para evitar as manchas, é essencial reduzir traumas nas unhas, proteger as mãos durante tarefas domésticas e investir em produtos suaves para os cuidados diários. Pequenas atitudes podem fazer grande diferença na aparência e resistência das unhas ao longo do tempo.

Além disso, uma alimentação rica em nutrientes e hidratação adequada ajudam a manter as unhas resistentes. O acompanhamento médico pode ser necessário em caso de persistência ou agravamento das manchas.

