Processo criativo

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Como nasce uma ideia? Essa é a pergunta que impulsiona “O rabisco”, livro infantil da psicóloga infantojuvenil Iara Mastine. O título, lançado pela Editora Ciranda na Escola, acompanha uma pequena garatuja (rabisco) que, por ainda não forma, sente-se isolada. Em consequência, surgem dúvidas, como a espera e a curiosidade - sentimentos tão presentes na infância e na criação artística.

A obra, ilustrada por Kaká Leal, dá vida ao traço-protagonista com sensibilidade e humor. O visual colorido e expressivo dialoga com o texto e ajuda a criança a se conectar com as emoções do rabisco que, por não se encaixar, acredita estar atrapalhando desenhos incríveis. A estética simples e envolvente permite que os pequenos leitores explorem as páginas de forma intuitiva, enquanto são convidados a valorizar o processo, e não apenas o resultado.

Segundo a autora, desde criança suas melhores companhias foram a música e o desenho. Por causa disso, estudou arquitetura, mas abandonou a profissão depois de se encontrar na ilustração. Como psicóloga, ela usa formas incomuns de expressão como o desenho, para trabalhar com crianças e brincar com a imaginação. A experiência trouxe como resultado o livro, que valoriza a liberdade e o brincar como caminhos para o autoconhecimento.

A autora sugere uma pausa para vivenciar o ócio criativo. Rabiscos dão forma às emoções, percepções e memórias - atuando como uma linguagem visual sensível e intuitiva. Ao rasurar, as crianças experimentam noções de espaço e forma, o que ajuda a desenvolver a percepção visual, a atenção, o planejamento e a criatividade.

Com “O rabisco”, Iara reforça a importância de reconhecer e acolher os sentimentos desde cedo, e propõe um olhar mais atento às manifestações espontâneas das crianças. A autora também destaca que a infância, assim como um traço primário, não precisa pressa para se moldar, porque no espaço da experimentação há também uma oportunidade para descobertas.

Serviço

Livro: O rabisco

Autora: Iara Mastine

Ilustração: Kaká Leal

Editora: Ciranda na Escola

Páginas: 32

Preço: R$ 39,90

Onde encontrar: www.cirandacultural.com.br/; Amazon