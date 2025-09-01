Estágio em medicina na Clínica Oswaldo Cruz

O Programa Experiência Clínica Oswaldo Cruz está com vagas em 22 especialidades médicas. Os alunos terão a oportunidade de vivenciar uma imersão presencial nas atividades teóricas e práticas dos setores médicos, acompanhar as rotinas e assistenciais de seus preceptores, observar procedimentos clínicos e cirúrgicos, acompanhar a evolução de pacientes, participar da discussão de casos clínicos, além de integrar reuniões e eventos científicos promovidos pelo Hospital. Toda a jornada dos futuros médicos será monitorada por cerca de 50 especialistas do corpo clínico e assistencial do hospital. O estágio é indicado para estudantes a partir do 3º ano da graduação médica, mas preferencialmente 5º e 6º anos. A vivência no hospital será de 40 horas semanais e a duração de no mínimo uma semana e no máximo 90 dias. Ao término do período, os alunos receberão certificado de conclusão da experiência clínica. Informações: ensino.hospitaloswaldocruz.org.br/programa-experiencia-clinica.

Do jejum às patinhas

A prática de exercícios ao lado dos pets pode ser extremamente benéfica para ambos, mas exige atenção e alguns cuidados. “Atividades físicas são ótimas para o bem-estar animal, mas é fundamental respeitar os limites de cada pet. Cada um tem seu ritmo, e isso precisa ser observado e levado em consideração”, destaca Amanda Lopes, gerente de Informação Veterinária da Nestlé Purina. Entre os cuidados recomendados, estão: manter o animal em jejum antes da atividade para evitar desconfortos e náuseas; a hidratação deve ser constante antes, durante e depois da prova; coleira do tipo peitoral é a mais indicada, por distribuir melhor a força e dar mais segurança; em dias de sol forte, se estiver muito quente para sua mão, também estará para as patinhas do cão.

Câncer de mama

Como forma de ampliar e divulgar as informações sobre os cânceres femininos, a Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama (Femama) disponibiliza em sua plataforma de ensino à distância o curso “Iniquidade no SUS: o impacto no diagnóstico e tratamento do câncer de mama”. Por meio dessa formação, profissionais da saúde e o público poderão se educar por meio de módulos como: “Panorama geral do câncer de mama e da jornada da pessoa com diagnóstico de câncer de mama” e “O que a pessoa com diagnóstico de câncer de mama precisa saber”. As aulas são coordenadas e ministradas por especialistas da área. A carga horária é de 40 horas/aula, de forma virtual, autoinstrucional e com sessões em tempo real. Além disso, a plataforma fornece certificado de conclusão. Informações: https://universidade.femama.org.br/produto/curso-iniquidade-no-sus-o-impacto-no-diagnostico-e-tratamento-do-cancer-de-mama/.