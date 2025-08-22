Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

O celular quebrado na gaveta ou o monitor que já não liga mais não são apenas aparelhos obsoletos. São resíduos perigosos que escondem um risco silencioso e grave para a saúde. Anualmente, milhões de toneladas de lixo eletrônico são descartadas no mundo, e grande parte delas contém componentes tóxicos que, se liberados no meio ambiente, podem causar sérios problemas de saúde em humanos.

O problema é que a maioria dos resíduos eletrônicos acaba em aterros sanitários comuns ou é incinerada, liberando na atmosfera e no solo substâncias como chumbo, mercúrio e cádmio. A exposição a esses elementos pode ocorrer de forma indireta, por meio da contaminação do solo, da água e dos alimentos, ou de forma direta, por inalação de partículas tóxicas liberadas na queima.

Os efeitos dos metais pesados no nosso corpo

Um estudo da Organização Mundial da Saúde (OMS) alerta para os perigos da exposição a esses materiais:

Chumbo: este metal, presente em soldas e baterias, é uma neurotoxina. A exposição pode causar danos permanentes ao sistema nervoso, ao cérebro e aos rins, especialmente em crianças pequenas;

Mercúrio: utilizado em lâmpadas e telas, o mercúrio é extremamente perigoso. A inalação de seus vapores pode afetar o sistema nervoso, causando tremores, perda de memória e danos renais;

Cádmio: encontrado em baterias e semicondutores, o cádmio afeta os rins, os ossos e os pulmões. A exposição prolongada pode levar a doenças renais crônicas e até mesmo ao câncer;

Cromo e Níquel: esses metais são associados a alergias de pele, problemas respiratórios e, em casos mais graves, a danos nos pulmões e no fígado.

A exposição a todos esses elementos pode resultar em doenças relacionadas à exposição a metais pesados, de problemas neurológicos a disfunções renais.

Os perigos de manter o material em casa

Pode parecer inofensivo guardar um aparelho quebrado na gaveta ou no armário, mas essa prática representa um risco real e silencioso. Os perigos não estão no uso, mas na degradação gradual do material. Veja os riscos:

1. Risco de vazamento de substâncias tóxicas

A maior ameaça está nas baterias e nos componentes internos dos aparelhos. Com o tempo, a carcaça de plástico ou metal pode se danificar, e as baterias podem vazar. Substâncias como chumbo, mercúrio e cádmio podem ser liberadas, contaminando o ambiente doméstico e representando um risco grave para crianças e animais de estimação, que podem entrar em contato direto com os resíduos.

2. Perigo de incêndio

Baterias de íon de lítio, comuns em celulares, notebooks e tablets, podem se tornar instáveis com o tempo, especialmente se estiverem danificadas, inchadas ou expostas a altas temperaturas. Uma bateria antiga guardada pode aquecer e até explodir ou pegar fogo, causando um incêndio em sua casa.

3. Contaminação indireta

A poeira que se acumula sobre um aparelho antigo pode conter partículas de materiais tóxicos liberadas pela degradação. Essa poeira pode ser inalada ou ingerida, o que leva à exposição a longo prazo a elementos prejudiciais à saúde.

Em resumo, o melhor a fazer com um aparelho quebrado, obsoleto ou sem uso é dar-lhe a destinação correta. Além de ser uma atitude responsável com o meio ambiente, é uma forma de proteger a própria saúde e a da família.

O descarte correto como medida de proteção

O descarte incorreto do lixo eletrônico não apenas polui o meio ambiente, mas também coloca em risco a saúde da população. A principal forma de nos protegermos e de protegermos os outros é garantir que esses resíduos sejam destinados aos locais corretos.

Siga estas dicas para garantir a destinação correta dos seus aparelhos: