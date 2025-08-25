autoconhecimento

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Em um mundo no qual as mulheres ainda enfrentam diariamente o machismo estrutural, o "Manual da Mulher Moderna" surge como um convite à reflexão e à transformação. Escrita pela jornalista, psicanalista e sexóloga Bruna Ramos da Fonte, a obra aborda questões como relacionamentos, sexualidade, maternidade, abusos e sororidade, com uma linguagem direta e acolhedora. A autora realiza uma sessão de autógrafos em São Paulo no dia 30 de agosto, das 16h às 19h, na Livraria da Vila do Shopping Cidade São Paulo.

"Este é o livro que eu gostaria que a Bruna tivesse lido aos 15 ou 20 anos. Nele, trato de questões que acompanham as mulheres desde a adolescência até a vida adulta, sempre com o objetivo de promover a reflexão crítica sobre padrões impostos pela sociedade", afirma a autora. Com histórias reais e exercícios de escrita terapêutica, o livro não apenas provoca questionamentos, mas também provoca a leitora a se tornar coautora da própria jornada.

A ideia do livro surgiu durante a pandemia, quando a autora, privada de suas palestras presenciais, criou o "Blog da mulher moderna". "Ao longo dos anos, identifiquei os temas que mais angustiam as mulheres: desde dilemas sobre casamento e carreira até relatos de violência obstétrica e assédio moral", explica a autora. A proposta do blog, embrião do que se tornaria o livro, evoluiu para um projeto mais denso, amadurecido entre 2021 e 2024.

São três eixos principais: análises socioculturais sobre os papéis impostos às mulheres, relatos autobiográficos que ilustram situações cotidianas de machismo, e exercícios de escrita terapêutica para desenvolvimento pessoal. "Este não é um livro de autoajuda, mas um manual crítico que combina teoria psicanalítica, dados científicos e ferramentas práticas de transformação", ressalta Bruna.

Serviço

• Livro: Manual da Mulher Moderna

• Autora: Bruna Ramos da Fonte

• Editora: Vida & Consciência

• Páginas: 224

• Preço: R$ 49,90 (físico)

• Onde encontrar: vidaeconsciencia.com.br/; Amazon