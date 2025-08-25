Voluntários pré-diabéticos 

O Programa de Prevenção de Diabetes (Proven-dia) está recrutando voluntários, com mais de 18 anos e pré-diabetes, para uma pesquisa que vai avaliar se mudar os hábitos de vida ajuda na prevenção do diabetes. A coordenação é da professora Nathalia Sernizon Guimarães, do Departamento de Nutrição da Escola de Enfermagem da UFMG. Os voluntários devem exame de hemoglobina glicada entre 5,7% e 6,4% ou glicemia duas horas após teste de tolerância oral à glicose entre 140 e 199mg/dL, sobrepeso ou obesidade e não estar em acompanhamento individual de alimentação ou exercício físico durante os últimos seis meses. Também é necessário que os participantes disponham de computador, notebook ou celular com acesso à internet. O estudo inclui rastreamento por meio de formulário eletrônico padronizado. Os interessados devem responder a questionário. Para mais informações: https://redcap.bp.org.br/surveys/?s=YKNFLXTDWJEAWN4C.

Freepik

Melhora ou piora a foliculite?

A depilação a laser é conhecida por reduzir os pelos de forma duradoura, mas também costuma ser procurada por quem sofre com foliculite – inflamação que causa vermelhidão, coceira e pequenas lesões na pele. Apesar dos benefícios possíveis, o tratamento precisa ser bem indicado e conduzido para não agravar o problema. Segundo a fisioterapeuta e esteticista cosmetóloga Gabriela Fachini, a técnica tende a melhorar significativamente os casos decorrentes do encravamento dos pelos. Porém, se aplicada sem avaliação adequada, a inflamação pode piorar e gerar novas complicações. “Durante o procedimento, o laser aquece e carboniza o pelo dentro do folículo. Se esses resíduos não forem removidos corretamente, podem se tornar um ambiente propício para a proliferação de bactérias e desencadear inflamações mais graves e até lesões permanentes.”

NRPV/Divulgação

Evento gratuito

Juiz de Fora recebe o encontro “Doadoras e Receptoras Day”, do “Nós Tentantes, Projeto de Vida”. O evento, gratuito e presencial, será em , das 9h às 12h, na clínica Nidus Medicina Reprodutiva. As vagas são limitadas. A atividade é voltada para todas as configurações familiares interessadas em obter informação sobre doação e recepção de óvulos, sêmen e embriões - uma oportunidade para adquirir conhecimento sobre genética reprodutiva. O encontro inclui café da manhã, rodas de conversa com especialistas e escuta ativa para promover trocas profundas entre doadoras e receptoras. A edição contará ainda com benefícios exclusivos para os familiares que estiverem presentes: duas consultas gratuitas com especialista, dois exames de Hormônio Antimulleriano (AMH), que avalia reserva ovariana e duas ultrassonografias transvaginais para contagem de folículos. Para mais informações: nostentantesprojetodevida.com.br/.