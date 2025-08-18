Assine
Complexa e multifacetada

Nara Ferreira
Nara Ferreira
Repórter
Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.
18/08/2025 04:00

Jardel Pereira mostra como a endometriose pode ser enfrentada de forma multidisciplinar e humanizada
Jardel Pereira mostra como a endometriose pode ser enfrentada de forma multidisciplinar e humanizada crédito: Editora Labrador/Reprodução

A endometriose, em seu quadro profundo, costuma comprometer diversos órgãos e prejudicar a qualidade de vida. Um mal-estar, confundido com o de uma menstruação, depende da paciente, mas são comuns sintomas como: dores abdominais, fluxo menstrual intenso e constipação. Pela semelhança com o ciclo menstrual, seus sintomas são normalizados e negligenciados por pacientes e especialistas. 

Para mudar essa realidade, o ginecologista obstetra Jardel Pereira Soares lança o livro “Descomplicando a endometriose”, pela Editora Labrador. A publicação pretende esclarecer o que está acontecendo com os corpos femininos e também foi pensado para médicos e equipes multidisciplinares que buscam melhorar o atendimento a pacientes com endometriose. 

A endometriose ocorre quando um tecido semelhante ao endométrio cresce fora dele em locais como ovários, bexiga, intestino e até mesmo diafragma. Jardel aborda o universo dessa condição como os fatores determinantes da doença e os  danos à saúde, destacando algumas teorias sobre as causas, enfatizando seu caráter multifatorial. Com explicação clara e acessível, o livro é ilustrado com histórias reais de pacientes que o autor acompanhou em suas consultas.

Para Jardel, a endometriose é uma doença complexa e multifacetada, exigindo um manejo cuidadoso e multidisciplinar. Por isso, ele dedica um capítulo para debater sobre a importância de escolher profissionais qualificados no tratamento da doença, que precisam estar aptos não apenas a aliviar os sintomas, mas a compreender profundamente os processos fisiológicos anormais que ocorrem em doenças e lesões; a anatomia pélvica e as opções terapêuticas disponíveis.

O autor relata, ainda, como a dor ocasionada pela condição aumenta o absenteísmo e presenteísmo das mulheres nas escolas e no trabalho. “Aprimore o seu conhecimento sobre essa condição. Não desista. Continue se colocando como protagonista de sua doença e do seu tratamento”, destaca. 

Editora Labrador/Reprodução

Serviço

Livro:  Descomplicando a endometriose

Autor: Jardel Pereira Santos 

Editora: Editora Labrador 

Páginas: 224

Preço: R$ 79,90 (físico)/R$ 59,90 (e-book)

Onde encontrarhttps://editoralabrador.com.br/; Amazon

