Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Muitos indivíduos sentem incômodo com a presença de cera no ouvido e recorrem ao cotonete assim que percebem qualquer acúmulo. Mas será que a cera de ouvido faz mal?

Chamada de cerúmen, ela é uma substância produzida naturalmente pelas glândulas do canal auditivo. Sua função consiste em proteger contra os microrganismos, poeira, poluição e até insetos. Além disso, ajuda a manter a lubrificação da pele interna do ouvido, prevenindo ressecamento e irritações.

Em condições normais, a cera se move gradualmente para fora do ouvido sozinha, empurrada pelos movimentos da mandíbula (como falar e mastigar) e pelo crescimento natural da pele no canal auditivo.

Quando a cera se torna um problema

Nem sempre a cera de ouvido faz mal, mas o acúmulo excessivo pode causar desconforto e até comprometer a audição. Os sinais de alerta incluem:

diminuição da audição ou sensação de ouvido tampado;

dor ou pressão no ouvido;

coceira intensa;

zumbido;

mau cheiro ou secreção incomum.

Esses sintomas podem indicar um bloqueio de cerúmen, que deve ser avaliado por um médico otorrinolaringologista.

Os riscos de usar cotonetes e objetos pontiagudos

O uso de cotonetes, grampos de cabelo ou qualquer objeto pontiagudo dentro do ouvido pode causar mais danos do que benefícios. Além de empurrar a cera para mais fundo, o que pode gerar obstrução, existe o risco de ferir o canal auditivo e até perfurar o tímpano.

A limpeza interna do ouvido com objetos não é recomendada. O cotonete pode ser usado apenas na parte externa, para remover a cera visível, mas nunca dentro do canal.

Evitar cotonetes e objetos pontiagudos é essencial para prevenir lesões Freepik

Formas seguras de limpar o ouvido

Em casa, a limpeza deve ser limitada à parte externa do ouvido, usando um pano úmido ou cotonete. Quando o acúmulo é grande e causa sintomas, o ideal é procurar um médico, que poderá fazer a remoção de forma segura. Entre as técnicas usadas por profissionais estão:

irrigação com solução morna;

uso de instrumentos próprios para remoção;

aspiração com aparelhos específicos.









