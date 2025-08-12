Cera no ouvido: limpar ou não? Veja o que dizem os especialistas
A cera auricular tem função protetora e nem sempre deve ser retirada; entenda os riscos de limpar demais e quando é preciso procurar um profissional
Muitos indivíduos sentem incômodo com a presença de cera no ouvido e recorrem ao cotonete assim que percebem qualquer acúmulo. Mas será que a cera de ouvido faz mal?
Chamada de cerúmen, ela é uma substância produzida naturalmente pelas glândulas do canal auditivo. Sua função consiste em proteger contra os microrganismos, poeira, poluição e até insetos. Além disso, ajuda a manter a lubrificação da pele interna do ouvido, prevenindo ressecamento e irritações.
Em condições normais, a cera se move gradualmente para fora do ouvido sozinha, empurrada pelos movimentos da mandíbula (como falar e mastigar) e pelo crescimento natural da pele no canal auditivo.
Quando a cera se torna um problema
Nem sempre a cera de ouvido faz mal, mas o acúmulo excessivo pode causar desconforto e até comprometer a audição. Os sinais de alerta incluem:
-
diminuição da audição ou sensação de ouvido tampado;
-
dor ou pressão no ouvido;
-
coceira intensa;
-
zumbido;
-
mau cheiro ou secreção incomum.
Esses sintomas podem indicar um bloqueio de cerúmen, que deve ser avaliado por um médico otorrinolaringologista.
Os riscos de usar cotonetes e objetos pontiagudos
O uso de cotonetes, grampos de cabelo ou qualquer objeto pontiagudo dentro do ouvido pode causar mais danos do que benefícios. Além de empurrar a cera para mais fundo, o que pode gerar obstrução, existe o risco de ferir o canal auditivo e até perfurar o tímpano.
A limpeza interna do ouvido com objetos não é recomendada. O cotonete pode ser usado apenas na parte externa, para remover a cera visível, mas nunca dentro do canal.
Formas seguras de limpar o ouvido
Em casa, a limpeza deve ser limitada à parte externa do ouvido, usando um pano úmido ou cotonete. Quando o acúmulo é grande e causa sintomas, o ideal é procurar um médico, que poderá fazer a remoção de forma segura. Entre as técnicas usadas por profissionais estão:
-
irrigação com solução morna;
-
uso de instrumentos próprios para remoção;
-
aspiração com aparelhos específicos.