Assine
overlay
Início Saúde
Audição

Cera no ouvido: limpar ou não? Veja o que dizem os especialistas

A cera auricular tem função protetora e nem sempre deve ser retirada; entenda os riscos de limpar demais e quando é preciso procurar um profissional

Publicidade
Carregando...
Ana Leitão
Ana Leitão
Repórter
Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024
12/08/2025 16:02 - atualizado em 12/08/2025 16:03

compartilhe

Siga no
x
A cera de ouvido não é inimiga, pelo contrário, é uma defesa natural do corpo. O problema está no excesso ou no acúmulo que causa sintomas
A cera de ouvido não é inimiga, pelo contrário, é uma defesa natural do corpo. O problema está no excesso ou no acúmulo que causa sintomas crédito: Freepik

Muitos indivíduos sentem incômodo com a presença de cera no ouvido e recorrem ao cotonete assim que percebem qualquer acúmulo. Mas será que a cera de ouvido faz mal?

Chamada de cerúmen, ela é uma substância produzida naturalmente pelas glândulas do canal auditivo. Sua função consiste em proteger contra os microrganismos, poeira, poluição e até insetos. Além disso, ajuda a manter a lubrificação da pele interna do ouvido, prevenindo ressecamento e irritações.

Em condições normais, a cera se move gradualmente para fora do ouvido sozinha, empurrada pelos movimentos da mandíbula (como falar e mastigar) e pelo crescimento natural da pele no canal auditivo.

Leia mais:

Quando a cera se torna um problema

Nem sempre a cera de ouvido faz mal, mas o acúmulo excessivo pode causar desconforto e até comprometer a audição. Os sinais de alerta incluem:

  • diminuição da audição ou sensação de ouvido tampado;

  • dor ou pressão no ouvido;

  • coceira intensa;

  • zumbido;

  • mau cheiro ou secreção incomum.

Esses sintomas podem indicar um bloqueio de cerúmen, que deve ser avaliado por um médico otorrinolaringologista.

Os riscos de usar cotonetes e objetos pontiagudos

O uso de cotonetes, grampos de cabelo ou qualquer objeto pontiagudo dentro do ouvido pode causar mais danos do que benefícios. Além de empurrar a cera para mais fundo, o que pode gerar obstrução, existe o risco de ferir o canal auditivo e até perfurar o tímpano.

A limpeza interna do ouvido com objetos não é recomendada. O cotonete pode ser usado apenas na parte externa, para remover a cera visível, mas nunca dentro do canal.

Evitar cotonetes e objetos pontiagudos é essencial para prevenir lesões
Evitar cotonetes e objetos pontiagudos é essencial para prevenir lesões Freepik

Formas seguras de limpar o ouvido

Em casa, a limpeza deve ser limitada à parte externa do ouvido, usando um pano úmido ou cotonete. Quando o acúmulo é grande e causa sintomas, o ideal é procurar um médico, que poderá fazer a remoção de forma segura. Entre as técnicas usadas por profissionais estão:

  • irrigação com solução morna;

  • uso de instrumentos próprios para remoção;

  • aspiração com aparelhos específicos.





Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay