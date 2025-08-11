Alimentação no inverno

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

No inverno, não é só a temperatura que despenca. O consumo de verduras e saladas cruas também costuma cair, muitas vezes dando lugar a pratos mais calóricos e menos nutritivos. No entanto, com criatividade e foco nos ingredientes da estação, é possível manter uma alimentação equilibrada, saborosa e que combine com os dias mais frios. Durante a estação, o destaque vai para itens como abóbora, batata-doce, inhame, cará, mandioca, couve-flor, alho-poró, chicória e almeirão, todos com ótimo custo-benefício e alto valor nutricional. Algumas dicas práticas ajudam na transição: usar folhas cozidas como base de molhos cremosos, incluir verduras em caldos e refogados, ou preparar quiches, tortas e massas com recheios mais verdes. O sabor se intensifica no preparo quente, e o corpo agradece: alimentos como espinafre e couve são ricos em vitaminas A, C, ferro e zinco, aliados importantes para reforçar a imunidade durante o inverno.

Globoplay/Reprodução

Cuidados paliativos

Chegou gratuitamente ao catálogo do serviço de streaming “Globoplay”, o documentário brasileiro “Uma boa notícia – o conforto sob a tempestade”, que trata sobre o universo dos cuidados paliativos no Brasil, acompanhando a rotina de profissionais de saúde e pacientes que vivenciam de perto a jornada oncológica. Além de histórias impactantes de paciente com câncer, o documentário busca, através de um olhar sensível, retratar a atuação estratégica de profissionais paliativistas e o benefício da abordagem deles com pacientes e familiares impactados por doenças graves, revelando uma perspectiva muito mais focada na promoção de melhor qualidade de vida, do que na ideia de finitude. Para mais informações: https://globoplay.globo.com.

Freepik

Terapia financeira

Estudos apontam que a ansiedade financeira é uma das maiores causas de estresse entre os brasileiros, podendo desencadear sintomas como insônia, crises de pânico e depressão. Pensada em acolher pessoas em situações de endividamento, e descontrole de gastos, a Unifesp oferece atendimento gratuito e online de terapia financeira para pessoas interessadas em melhorar sua relação com o dinheiro. Os atendimentos são voltados para indivíduos, casais e famílias. A ação tem como base princípios da psicologia financeira e é conduzida pelo professor Ahmed El Khatib, especialista em finanças comportamentais. Para ele, a proposta da clínica é urgente e necessária. “A saúde financeira está profundamente conectada com emoções, autoestima, bem-estar e até relacionamentos interpessoais. O desequilíbrio financeiro tem impactos diretos sobre a saúde mental”, destaca. Para mais informações: WhatsApp (11) 96797-8999/www.instagram.com/cef.unifesp/.