No livro Do riso ao soro - Reflexões de uma palhaça no hospital e a incrível jornada dos afetos, a multiartista Tereza Gontijo convida o leitor a partilhar sua experiência como palhaça profissional atuando em hospitais, através da associação Doutores da Alegria.

A publicação, primeiro apresentada em formato digital, em agosto de 2024, acaba de ganhar a versão impressa, pela editora Urutau, e será lançada em Belo Horizonte nesta terça-feira (12), às 18h, no Teatro de Bolso Júlio Mackenzie, do Sesc Palladium (Rua Rio , 1046 - Centro), como parte da programação do Palco Giratório, do Sesc, e do Festival Mundial de Circo. Com duração de 80 minutos, a entrada é gratuita, com retirada prévia de ingressos, direto na bilheteria.

Há 17 anos, Tereza dá vida a Guadalupe, e com a palhaça vivencia histórias de luta em alas pediátricas e adultas de instituições públicas de saúde em Belo Horizonte, São Paulo e Rio . Mineira de BH radicada em São Paulo, ela constrói uma narrativa afetuosa e introspectiva que conecta episódios pessoais e o que lhe é apresentado nos hospitais, um trabalho que, segundo Tereza, transforma sua percepção de humanidade.

A jornada é de levar alegria para pacientes, famílias, enfermeiros, médicos e funcionários. "O livro é um mergulho investigativo. Examino como o encontro do humor com a dor, o desconforto e a morte, possibilitou o desvelamento da profundeza humana, suas fragilidades, potências e mistérios", diz Tereza. Tudo o que guia sua carreira e revela sua grande paixão: as pessoas, suas histórias de vida e a possibilidade do encontro.

A narrativa não apenas explora a transformação pessoal da autora, como instiga o leitor a refletir sobre a autenticidade e os afetos em sua própria vida. Oferece a oportunidade de apreciar a beleza das experiências humanas e pensar sobre as conexões que tornam a existência mais significativa.

SERVIÇO

Livro: Do riso ao soro

Autora: Tereza Gontijo

Editora: Urutau

Número de páginas: 210

Preço: R$ 58

Onde encontrar: editoraurutau.com