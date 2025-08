Drogaria de BH oferece exame gratuito para prevenção do câncer de próstata

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Dados da Sociedade Brasileira de Urologia, com base no Ministério da Saúde, apontam que o câncer de próstata causou a morte de cerca de 17 mil homens no Brasil em 2023, o equivalente a uma média de 47 óbitos por dia. Estimativas internacionais indicam que o número de casos da doença pode dobrar até 2040, alcançando 2,9 milhões no mundo. O diagnóstico tardio é um dos principais fatores que aumentam a letalidade da doença e reduzem as chances de tratamento eficaz.



Diante desse cenário, especialistas recomendam que os homens realizem consultas regulares com urologistas e exames de rastreamento, como forma de detectar possíveis alterações ainda em estágio inicial.

Iniciativa

Neste mês, a drogaria Araujo, em parceria com o laboratório APSEN, promove a campanha #CuidarÉAmar, com a oferta de dois mil exames gratuitos de PSA (antígeno prostático específico) em suas unidades de Minas Gerais. A ação acontece até o dia 21 de agosto de 2025 ou enquanto durarem os estoques. O exame é indicado para homens a partir dos 50 anos ou a partir dos 45 anos em casos de histórico familiar de câncer de próstata.

O teste é realizado por ordem de chegada, sem necessidade de agendamento, e consiste na coleta de uma pequena amostra de sangue da ponta do dedo. Antes da coleta, os participantes devem responder a um questionário com o farmacêutico para avaliar se atendem aos critérios recomendados. O resultado é liberado em até 10 minutos. Quando o valor do PSA está acima de 10 ng/mL, é recomendada a investigação médica.

Além do câncer de próstata, o segundo tipo mais comum entre os homens no país, segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), o exame de PSA também pode indicar alterações associadas à hiperplasia benigna da próstata e à prostatite. Entre os sintomas que devem ser observados estão:

Dor ou dificuldade para urinar

Vontade frequente de urinar (principalmente à noite)

Presença de sangue na urina ou no sêmen

Dor na região lombar ou na bacia

Dor durante a ejaculação

Para garantir a precisão dos resultados, recomenda-se que o participante evite relações sexuais, ejaculação, atividades como ciclismo ou equitação, e exames de toque retal nas 48 horas anteriores à coleta.

A ação ocorre nas 351 lojas da rede Araújo em Minas Gerais, com atendimento feito por farmacêuticos habilitados. A lista completa das unidades participantes, além das orientações de preparo, pode ser consultada no site: araujo.com.br/cuidareamar.

Serviço

Exames gratuitos de PSA para prevenção de doenças da próstata

Quando: Até 21 de agosto de 2025 (ou enquanto durarem os estoques)

Onde: 351 lojas Araujo em Minas Gerais

Como: Atendimento por ordem de chegada, com realização do exame por farmacêuticos capacitados