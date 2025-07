Capital cearense sediará a 10ª edição da Copa das Federações de Beach Ten

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.



Fortaleza será centro do beach tennis nacional entre os dias 17 e 22 de novembro. A capital cearense sediará a 10ª edição da Copa das Federações de Beach Tennis, evento que acontecerá na Praia de Iracema e reunirá mais de dois mil atletas de todas as federações estaduais brasileiras. A competição será disputada por equipes formadas por atletas profissionais e amadores, organizadas em diferentes categorias. Além dos jogos, o público poderá aproveitar uma programação paralela com ativações culturais, experiências gastronômicas, espaços de convivência e ações voltadas à sustentabilidade. “A Copa das Federações é um encontro de equipes, atletas, famílias e torcedores de todas as partes do país”, afirma Thais Cortez, diretora da Federação Cearense de Tênis e Beach Tennis (FCTBT).

Freepik

Você tem dor lombar?



O Programa de Pós-graduação em Ciências da Reabilitação da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional (EEFFTO) da UFMG está recrutando voluntários para uma pesquisa que investiga o tratamento da dor lombar crônica. A proposta inclui encontros educativos, exercícios para serem realizados em casa e sessões de yoga conduzidas por fisioterapeutas com formação específica na prática. O tratamento terá duração aproximada de três meses, com um total de 24 sessões presenciais. Podem se inscrever pessoas entre 18 e 60 anos que convivem com dor lombar há mais de três meses. Ao todo, 110 participantes serão selecionados. As aulas e avaliações presenciais ocorrerão às segundas e quartas-feiras, das 18h30 às 19h30. Para mais informações: (31) 99295-0718.

Bruno Barbosa/Divulgação

Prêmio Humanizar a Saúde



Estão abertas até o dia 7 de agosto as inscrições para a quarta edição do Prêmio Humanizar a Saúde, iniciativa que valoriza projetos voltados à humanização no cuidado com pacientes nas áreas de Saúde Mental, Doenças Raras e Oncologia. Podem participar projetos com no mínimo seis meses de implementação, que se encaixem em uma das três categorias. Ao final do processo de seleção e votação, serão escolhidos três vencedores, um por categoria, que receberão R$ 50 mil para reconhecimento e continuidade de suas iniciativas. “Os projetos vencedores nos mostram como o elemento humano é fundamental para transformar esta jornada”, afirma Roberto Rocha, gerente geral da Teva Brasil, idealizadora do prêmio. Para mais informações: https://www.tevabrasil.com.br/about-teva/our-history/ .